Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Хомутов, уплотнений (РП) для нужд Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» на 2019 г. (АмКС-044-19).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907658078 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Хомутов, уплотнений (РП) для нужд Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» на 2019 г. (АмКС-044-19). Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры КД

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Амурские коммунальные системы

Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы Юридический адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Почтовый адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Контактный телефон +7 42622 2-07-27 Факс +7 4162 22-07-37 Адрес электронной почты o.jukova@amurcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Жукова Ольга Александровна Место рассмотрения предложений Благовещенск Закупки и тендеры Амурская область Закупки и тендеры Изделия крепежные и винты крепежные Ключевые слова:

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