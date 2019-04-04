Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предоплата в размере 50%. Оставшуюся часть в размере 50% в течении 20 (двадцати) банковских дней с даты получения Товара грузополучателем и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оригинала или копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о приемке Товара грузополучателем. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.