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    Главная / Торги / Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Провода, кабеля (ДА,ДВ,ДИ) для нужд Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» на 2019 г. (АмКС-042-19).

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Провода, кабеля (ДА,ДВ,ДИ) для нужд Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» на 2019 г. (АмКС-042-19).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 09:0004.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658077Дата и время окончания срока приема заявок Провод, кабель (ДА, ДВ) Лот 2БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907658077

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Провода, кабеля (ДА,ДВ,ДИ) для нужд Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» на 2019 г. (АмКС-042-19).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 03:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 42622 2-07-27

    Факс

    +7 4162 22-07-37

    Адрес электронной почты

    o.jukova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Кабель (ДИ) Лот 1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.201914.05.2019 11:0014.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658077Подведение итогов не позднее Кабель (ДИ) Лот 1Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель (ДИ) Лот 1

    Начальная цена

    147 077,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2958 м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата в размере 50%. Оставшуюся часть в размере 50% в течении 20 (двадцати) банковских дней с даты получения Товара грузополучателем и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оригинала или копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о приемке Товара грузополучателем. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.139

    Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32.2

    Производство силовых кабелей

    Документация лота

    КД

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство силовых кабелей"

    Кол-во: 2958

    Лот 2

    Провод, кабель (ДА, ДВ) Лот 2

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.201914.05.2019 11:0014.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658077Подведение итогов не позднее Провод, кабель (ДА, ДВ) Лот 2Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Провод, кабель (ДА, ДВ) Лот 2

    Начальная цена

    2 182 193,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    9528,40 м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата в размере 50%. Оставшуюся часть в размере 50% в течении 20 (двадцати) банковских дней с даты получения Товара грузополучателем и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оригинала или копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о приемке Товара грузополучателем. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.139

    Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32.2

    Производство силовых кабелей

    Документация лота

    КД

    20.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство силовых кабелей"

    Кол-во: 9528.4

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