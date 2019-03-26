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    Главная / Торги / Приобретение Покупателем санаторно-курортных услуг в республике Крым, оформленных путевками для оздоровления работников ПАО НПО "Искра"

    Приобретение Покупателем санаторно-курортных услуг в республике Крым, оформленных путевками для оздоровления работников ПАО НПО "Искра"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 21:5926.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907657691Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение Покупателем санаторно-курортных услуг в республике Крым, оформленных путевками для оздоровления работников ПАО НПО "Искра".614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28, ПАО НПО «Искра», Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907657691

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение Покупателем санаторно-курортных услуг в республике Крым, оформленных путевками для оздоровления работников ПАО НПО "Искра"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 18:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-72-08

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    pay999@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пермякова Анастасия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28, ПАО НПО «Искра»,

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение Покупателем санаторно-курортных услуг в республике Крым, оформленных путевками для оздоровления работников ПАО НПО "Искра".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 21:59 GMT +326.03.2019 21:5926.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907657691Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение Покупателем санаторно-курортных услуг в республике Крым, оформленных путевками для оздоровления работников ПАО НПО "Искра".614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28, ПАО НПО «Искра»,

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 21:5926.03.2019 21:5926.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907657691Дата и время вскрытия заявок Приобретение Покупателем санаторно-курортных услуг в республике Крым, оформленных путевками для оздоровления работников ПАО НПО "Искра".614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28, ПАО НПО «Искра»,

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.201927.03.2019 14:0027.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907657691Подведение итогов не позднее Приобретение Покупателем санаторно-курортных услуг в республике Крым, оформленных путевками для оздоровления работников ПАО НПО "Искра".614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28, ПАО НПО «Искра»,

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение Покупателем санаторно-курортных услуг в республике Крым, оформленных путевками для оздоровления работников ПАО НПО "Искра".

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.140

    Услуги санаторно-курортных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90.4

    Деятельность санаторно-курортных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность санаторно-курортных организаций"

    Кол-во: 1

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