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Номер извещения
31907657685
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка профнастила С8-1200(1150)-0.5 ТУ 5285-002-78099614-2008 или ТУ 1120-002-24500782-2005
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 18:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-72-88
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
kds940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Китикарь Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка профнастила С8-1200(1150)-0.5 ТУ 5285-002-78099614-2008 или ТУ 1120-002-24500782-2005
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.03.201926.03.2019 15:0026.03.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907657685Подведение итогов не позднее Поставка профнастила С8-1200(1150)-0.5 ТУ 5285-002-78099614-2008 или ТУ 1120-002-24500782-2005614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка профнастила С8-1200(1150)-0.5 ТУ 5285-002-78099614-2008 или ТУ 1120-002-24500782-2005
Начальная цена
358 207,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.33.20.000
24.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 947.64
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