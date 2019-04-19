Реализация невостребованных МТР ООО "Газпром инвест"

Дата и время проведения

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шина медная ШМТ 4х40" Кол-во: 0.006

"Позиция 2" "Световой указатель "Выход"Блик РП(СЭУ-3.1)" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Светильник ПВ-100-2М" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Светильник головной аккумуляторный СГВ-2" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Светильник R50 W" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.ХС-2-12-4-2,5" Кол-во: 13

"Позиция 7" "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.ХС-1-12-0-2,5" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Пружина к клапану предохранительному СППК4Р 17с90нж( Ду80 Ру160) №41" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Протектор магниевый ПМ-20У упакованный с активатором длиной 900мм, диаметром 240мм, ТУ 1714-003-57453307-2004" Кол-во: 24

"Позиция 10" "Протектор магниевый ПМ-20У" Кол-во: 12

"Позиция 11" "Провод ПВ 3 6" Кол-во: 0.15

"Позиция 12" "Провод ПВ 3 25" Кол-во: 0.42

"Позиция 13" "Пост сигнализации взрывозащищенный ПСВ-С-51У1" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Переход 89х6-57х4-25,0-0,75-09Г2С-ХЛ ТУ 1469-007-04606975-2000" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Переход 426х26-325х20-16,0-0,6-09Г2С-ХЛ ТУ 1469-007-04606975-2000" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Отвод ТУ 51-515-91 57 град. 4Ду 426х30-24" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Отвод ТУ 51-515-91 5 град. 4Ду 426х30-24" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Отвод ТУ 51-515-91 26 град. 4Ду 426х30-24" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Опознавательный знак колонки УК-2 для визуального наблюдения с вертолета ЛНКВ 2.393.02.20.000СБ" Кол-во: 24

"Позиция 20" "Лампа ДРЛ-250" Кол-во: 19

"Позиция 21" "Лампа ДРЛ-125" Кол-во: 13

"Позиция 22" "Кран шаровой штуцерно-ниппельный ст.20 газ КШ Ду25 Ру160" Кол-во: 18

"Позиция 23" "Кран шаровой фланцевый с КОФ ст.20 газ КШ Ду32 Ру16" Кол-во: 11

"Позиция 24" "Кран шаровой фланцевый с КОФ ст.20 газ КШ Ду25 Ру16" Кол-во: 23

"Позиция 25" "Кран шаровой фланцевый с КОФ ст.20 газ КШ Ду20 Ру16" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Кран шаровой фланцевый с КОФ ст.20 газ КШ Ду15 Ру16" Кол-во: 25

"Позиция 27" "Кран шаровой муфтовый ст.20 ЗАРД 015.160.10-00Р Ду15 Ру160" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Кран шаровой муфтовый ст.20 газ КШ Ду15 Ру160" Кол-во: 45

"Позиция 29" "Кран шаровой КШ Ду 15 Ру 1.6 МПа фланцевый ст.20 в компл. с фл." Кол-во: 8

"Позиция 30" "Кран КШ Ду 25 Ру 16.0 МПа шаровой под приварку с.09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Кран КШ Ду 25 Ру 1,6 МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Кран 11с45п Ду50 Ру16,0 МПа шар. кор. ручн." Кол-во: 10

"Позиция 33" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4-1" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-3-4" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-2-1И" Кол-во: 11

"Позиция 36" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-1И" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Контрольно-измерительный пункт универсальный на 12 измерительных гнезд УК-2-6" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Контрольно-измерительный пункт с блоком совместной защиты КИП.ПВЕК.ХС-2-12-4-БСЗ-10-1" Кол-во: 5

"Позиция 39" "Клапан соленоидный пилотный КСП-8" Кол-во: 27

"Позиция 40" "Клапан предохранительный СППК4Р с КОФ газ 17с6нж Ду50 Ру16, пружина №13" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Клапан обратный муфтовый 16с48нж Ду25 Ру160" Кол-во: 10

"Позиция 42" "Клапан запорный 15кч33п (15кч18п) Ду65 Ру16" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Клапан 16с48нж Ду 25 Ру 16.0 МПа" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Кабель КНР 1х6" Кол-во: 0.128

"Позиция 45" "Кабель КВВГ 4х1,5" Кол-во: 0.137

"Позиция 46" "Кабель КВВГ 4х1" Кол-во: 0.18

"Позиция 47" "Кабель КВВГ 14х1" Кол-во: 0.11

"Позиция 48" "Кабель КВБбШв 7х2,5" Кол-во: 0.13

"Позиция 49" "Кабель КВБбШв 5х1" Кол-во: 0.17

"Позиция 50" "Кабель ВВГнг-LS 5х1,5" Кол-во: 0.157

"Позиция 51" "Кабель ВВГнг-LS 3х1,5" Кол-во: 0.03

"Позиция 52" "Кабель ВВГнг 5х2,5" Кол-во: 0.14

"Позиция 53" "Кабель ВВГнг 5х1,5" Кол-во: 0.197

"Позиция 54" "Кабель ВВГнг 4х2,5" Кол-во: 0.11

"Позиция 55" "Кабель ВВГнг 4х1,5" Кол-во: 0.043

"Позиция 56" "Кабель ВВГнг 2х1,5" Кол-во: 0.13

"Позиция 57" "Кабель ВББШв 4х4" Кол-во: 0.16

"Позиция 58" "Задвижка с фл.и кр. 30Ч6бр Ду50 Ру10" Кол-во: 3

"Позиция 59" "Задвижка с фл.и кр. 30Ч6бр Ду100 Ру10" Кол-во: 8

"Позиция 60" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая КОФ газ 30с41нж Ду50 Ру16" Кол-во: 4

"Позиция 61" "Задвижка 31с45нж Ду 80 Ру 16.0 МПа" Кол-во: 11

"Позиция 62" "Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10" Кол-во: 8

"Позиция 63" "Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10" Кол-во: 5

"Позиция 64" "Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10" Кол-во: 19

"Позиция 65" "Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 1,6 МПа" Кол-во: 4

"Позиция 66" "Задвижка 30с41 нж Ду 50 Ру 1,6 МПа" Кол-во: 8

"Позиция 67" "Днище ДШ ТУ 1469-006-00153229-2001 720х12-5.6-0.6ХЛ" Кол-во: 4

"Позиция 68" "Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2 в комплекте с линией проводников длиной 7м и резиновой лентой для крепления, ТУ 4215-001-51996521-01" Кол-во: 47

"Позиция 69" "Клапан электромагнитный фланцевый для газовой среды от минус 30 С до плюс 40 С при напряжении питания 220V, Dу 150 мм, Ру 3 кг/см2 с КОФ ВН6Н-3К" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Клапан термозапорный для природного газа фланцевый Ду 150; Рр 1,6 Мпа с КОФ КТЗ 001-150-02" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Магниевый пpотектоp ПМ-20У упакованный с активатоpом длиной 900мм, диаметpом 240мм, ТУ1714-003-57453307-2004" Кол-во: 9

"Позиция 72" "Контрольно-измерительный пункт КИП.ПВЕК-2-12-4-БСЗ-10-1-К" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Контрольно-измерительный пункт К ПВЕК.ХС-1-12-0-2.5-К (ТУ 4318-013-24707490-2006)" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2 в комплекте с линией проводников длиной 7м и резиновой лентой для крепления, ТУ42 15-001-51996521-01" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Трубы 1720х20, сталь 09Г2С ТУ 39-04-01297858-01" Кол-во: 10.226

"Позиция 76" "Трубы 1720х16, сталь 20, ТУ 39-04-01297858-01; НПк ТУ 1390-034-04005951-2008" Кол-во: 16.386

"Позиция 77" "Трубы 1020х21, К60, Рр7,4 МПа, KCV(-20грС), KCU(-60грС) ТУ 1381-012-05757848-2005, НПЭПк-3" Кол-во: 5.68

"Позиция 78" "Трубный узел в изоляции Днище ДШ 530(10;К60)-9,8-0,6-УХЛ с п/к 530-1шт Газ ТУ1469-014-01395041-07" Кол-во: 7

"Позиция 79" "Трубный узел в изоляции Днище ДШ 720(9,8;К60)-6,4-0,6-УХЛ с п/к 720-1шт. Газ ТУ 102-488/3-05" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Трубный узел в изоляции Днище ДШ 1020(13,8;К60)-6,4-0,6-УХЛ, Газ ТУ 1469-014-01395041-07" Кол-во: 4

"Позиция 81" "Отвод 1ГО.9.530х8-10Г2ФБЮ-К60 ГОСТ 24950-81" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Отвод 1ГО.6.530х8-10Г2ФБЮ-К60 ГОСТ 24950-81" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Отвод 1ГО.3.530х8-10Г2ФБЮ-К60 ГОСТ 24950-81" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Отвод 1ГО.18.530х8-10Г2ФБЮ-К60 ГОСТ 24950-81" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Днище ДШ 1020(21;К52)-7,5-0,6-УХЛ Газ ТУ 1469-014-01395041-07, в изоляции" Кол-во: 3

"Позиция 86" "Светильник НСП 44-200" Кол-во: 13

"Позиция 87" "Лампа Б 220-230-200" Кол-во: 10

"Позиция 88" "Труба 812,8х39,0 Х70, Рр 22,15 Мпа, ТУ 1381-049-05757848-2010, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2005" Кол-во: 44.031

"Позиция 89" "Труба 630х16, К60, Рр 9,8 Мпа, KCV(0грC), KCU(-40грC) ТУ 1381-012-05757848-2005, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2005" Кол-во: 2.833

"Позиция 90" "Труба 60,3х7,5, Х56, Рр 22,15 Мпа, ТУ14-3Р-113-2010" Кол-во: 0.218

"Позиция 91" "Труба 1220х26,3, К60, Pp9.8 МПа, KCV (0грС), KCU (-40грС) ТУ 1381-003-47966425-2006, НПЭПк-3 ТУ 1390-004-47966425-2007, ВГП ТУ 1390-005-47966425-2006" Кол-во: 8.413

"Позиция 92" "Кран шаровой Orbit ANSI 600.2 Ду 50 Ру101,1 кг/см2 полнопроходн. с отв. фланцами и крепежом" Кол-во: 3

"Позиция 93" "Клапан предохранительный 17с16нж СППК-5Р Ду50 Ру63 пружина №18, фланцевый" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Клапан 17с84нж(СППКР) Ду25 Ру10,0 МПа пружина №3" Кол-во: 3

"Позиция 95" "Задвижка 31с18нж Ду 50 Ру 6.3 МПа в к-те с прокладками, крепежом и отв. фланцами" Кол-во: 4

"Позиция 96" "Задвижка 31с18нж Ду 150, Ру 6,3МПа" Кол-во: 4

"Позиция 97" "Задвижка 31с18нж Ду 100, Ру 6,3МПа" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ27х150.55.35.III.2 ст35" Кол-во: 16

"Позиция 99" "Шпилька 9066-75 АМ24х180.48.35.III.2" Кол-во: 8

"Позиция 100" "Шпилька 9066-75 АМ20х110.40,35.III.2" Кол-во: 16

"Позиция 101" "Шайба 9065-75 27.3" Кол-во: 32

"Позиция 102" "Шайба 9065-75 24.3" Кол-во: 16

"Позиция 103" "Шайба 9065-75 20.3" Кол-во: 32

"Позиция 104" "Фланец ГОСТ 12821-80 3-50-63 Ст20" Кол-во: 2

"Позиция 105" "Фланец ГОСТ 12821-80 3-50-100 Ст20" Кол-во: 2

"Позиция 106" "Фланец ГОСТ 12821-80 3-100-100 Ст20" Кол-во: 2

"Позиция 107" "Фланец ГОСТ 12821-80 2-50-63 Ст20" Кол-во: 2

"Позиция 108" "Фланец ГОСТ 12821-80 2-100-100 Ст20" Кол-во: 2

"Позиция 109" "Тройник ТШС 1020(16)х720(16)-7.5-0.6-У" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Отвод ОКШ 90град. 1020х16-7.5-0.6-У" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Кран шаровой КШ ЗАРД 025.080.30-00Р Ду25 Ру8,0МПа штуцерный ст. 20" Кол-во: 6

"Позиция 112" "Кран 11лс60пм Ду 150 Ру 8,0 МПа" Кол-во: 8

"Позиция 113" "Кран 11лс60п Ду 50 Ру 8,0 МПа" Кол-во: 7

"Позиция 114" "Кран 11лс60п Ду 100 Ру 8,0 МПа" Кол-во: 3

"Позиция 115" "Задвижка 30с41нж Ду 50 РУ 1,6 МПа" Кол-во: 2

"Позиция 116" "Днище ДШ 1020х16-7.5-0.6-У" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Гайка 9064-75 АМ27.25" Кол-во: 32

"Позиция 118" "Гайка 9064-75 АМ24.25" Кол-во: 16

"Позиция 119" "Гайка 9064-75 АМ20.25" Кол-во: 32

"Позиция 120" "Трубы 1420х25,8, К60, Рр 9,8 МПа, KCV (0грС), KCU(-40грС), ТУ 14-156-77-2008, 3ПЭ (класс 3) + ВГП" Кол-во: 10.509

"Позиция 121" "Труба 1220х21,2, К60, Pp9.8 МПа, KCV (0грС) KCU (-40грС) ТУ 1381-003-47966425-2006, НПЭПк-3+ВГП" Кол-во: 7.444

"Позиция 122" "Днище ДШ 1420(25,8;К60)-9,8-0,75-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 с изоляцией Пк-60" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Георешетка GW 2006 1030 PKF" Кол-во: 535

"Позиция 124" "Провод PAS ААА 2,3СС 1х95 12/20kV" Кол-во: 0.044

"Позиция 125" "Трубы 820х11, К 52, 17Г1СУ, ТУ 14-3-1270-01; НПЭПк-3 ТУ 14-3Р-80-04" Кол-во: 5.191

"Позиция 126" "Трубы 1020х21, К60, Рр 7,4 МПа, КСV (-20грС), КСU(-60грС) ТУ 1381-012-05757848-2005" Кол-во: 5.967

"Позиция 127" "Трубы 1020х21 К60,Рр 7,4 МПа,КСV (-20грС), КСU(-60грС) ТУ 1381-012-05757848-2005, НПЭПк-3" Кол-во: 0.068

"Позиция 128" "Тройник ТШСР 1420(25,8 К60)х1220(21.3 К60)-9,8-0,75-УХЛ Газ ТУ 1469-014-01395041-07, с изол. Пк-60" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Тройник ТШС 1220(21,3 К60)х325(12 К48)-9,8-0,75-УХЛ Газ ТУ 1469-014-01395041-07, с изол. Пк-60" Кол-во: 3

"Позиция 130" "Кольцо КП 1420 (25,8х25,8;К60)-9,8-0,75-У- 0°С L-250мм ГазТУ 102-488/1-05" Кол-во: 4

"Позиция 131" "Днище ДШ 1420(25,8;К60)-9,8-0,75-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 с изоляцией Пк-60" Кол-во: 1

"Позиция 132" "(транс №93881-93894) Заглушка 60.3(4.4; Х65)-22.15(33.23)-В-УХЛ" Кол-во: 10

"Позиция 133" "(транс №93586) Фланец ANSI 1500 WN 12"(15,88; X70)-22,15(33,23)-В-УХЛ (ASME B16.5-2009)" Кол-во: 1

"Позиция 134" "(транс №93585,93587-93588) Фланец ANSI 1500 WN 12"(15,88; X70)-22,15(33,23)-В-УХЛ (ASME B16.5-2009)" Кол-во: 3

"Позиция 135" "(транс №93230-93345) Заглушка фланцевая (Blind flange) ANSI 1500 Blind 2"(60,3)-22,15(33,23)-В-УХЛ ASME B16.5-2009" Кол-во: 13

"Позиция 136" "(транс №91112-91115) Днище ДШ 355,6(17,48; Х70)-22,15(33,23)-В-УХЛ" Кол-во: 2

"Позиция 137" "(транс №91085-91096) Днище ДШ 508(24,4; Х70)-22,15(33,23)-В-УХЛ" Кол-во: 6

"Позиция 138" "Контрольно-измерительный пункт с блоком совместной защиты КИП.ПВЕК.ХС-2-12-4-БСЗ-10-1" Кол-во: 2

"Позиция 139" "Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2 в комплекте с линией проводников длиной 7м и резиновой лентой для крепления, ТУ 4215-001-51996521-01" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Фильтр сетевой IPPON ВК-212 вилка EURO" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Труба 720х16 10Г2ФБЮ, К60 ТУ 1381-012-05757848-2005, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2005" Кол-во: 25.874

"Позиция 142" "Тройник ТШС 720(16К60)х325(10К48)-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-006-00153229-2009 с заводской изоляцией Пк-60" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Тройник ТШС 1020(18К60)х720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ 1469-014-01395041-07с заводской изоляцией Пк-60" Кол-во: 11

"Позиция 144" "Отвод ОКШС 90гр-1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-043-05764432-02" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Отвод ОКШ, ОКШС 90гр-720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ, с заводской изоляцией Пк-60 ТУ 1469-043-05764432-02" Кол-во: 10

"Позиция 146" "Отвод ОКШ, ОКШС 90гр-1020(18К60)-7,5-0,6-ХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ТУ 1469-006-00153229-2001" Кол-во: 3

"Позиция 147" "Отвод ОКШ 90гр-720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ТУ 1469-043-05764432-02" Кол-во: 10

"Позиция 148" "Кран шаровой 11лс60п1 Ду100 Ру80" Кол-во: 2

"Позиция 149" "Труба 1020х18, К60, ТУ 1381-012-05757848-2005, Рраб.7,4 Мпа" Кол-во: 30.968

"Позиция 150" "Тройник ТШС 1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ГазТУ 1469-014-01395041-07" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Отвод ОКШС 45гр-1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-043-05764432-02" Кол-во: 4

"Позиция 152" "Отвод ОКШ 90гр-1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ТУ 1469-043-05764432-02" Кол-во: 2

"Позиция 153" "Отвод ОКШ 45гр-1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ТУ 1469-043-05764432-02" Кол-во: 3

"Позиция 154" "Опора регулируемая Ду 1000 ч.06.101.111-103.00.00.000 00.00.00-04" Кол-во: 4

"Позиция 155" "Днище ДШ 1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-006-00153229-2009 с заводской изоляцией Пк-60" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Тройник ТШС 1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ГазТУ 1469-014-01395041-07" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Отвод ОКШС 90гр-720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-043-05764432-02 с заводской изоляцией Пк-60" Кол-во: 4

"Позиция 158" "Отвод ОКШС 90гр-1020(18К60)-7,5-0,6-ХЛ с заводской изоляцией Пк-60 Ту 1469-006-00153229-2001" Кол-во: 7

"Позиция 159" "Отвод ОКШ, ОКШС 90гр-1020(18К60)-7,5-0,6-ХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ТУ 1469-006-00153229-2001" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Опора регулируемая Ду 1000 ч.06.101.111-103.00.00.000 00.00.00-04" Кол-во: 7

"Позиция 161" "Опора регулируемая Ду 700 ч.06.101.111-109.00.00.000 00.00.00-03" Кол-во: 3

"Позиция 162" "Опора разгрузочная Ду 1000 Ру 75 ч.05.101.110-026.00.00.000" Кол-во: 2

"Позиция 163" "Огнетушитель ОСП-1" Кол-во: 3

"Позиция 164" "Люк-лаз УП-П ТС 500х1020(20К60)-7,4-06-УХЛ ТУ 1469-034-00153821-2009" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Днище ДШ 720 (11К60)-5,6-0,6-УХЛ ТУ102-488-95 с изол. по ТУ1469-002-04834179-2005" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Днище ДШ 530(12К60)-9,8-0,6-У с изоляцией ПК-40 по ТУ1469-002-04834179-2005" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Кран шаровой 11лс60п1 Ду80 Ру80" Кол-во: 7

"Позиция 168" "Трубный узел Днище ДШ 530(8К60)-9,8-0,6-У ГазТУ102-488/3-05 с п/п 530-1шт. с изоляцией ПК-40 по ТУ1469-002-04834179-2005" Кол-во: 4

"Позиция 169" "Отвод П 45гр. 530х16-09Г2С ГОСТ 30753-2001" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Искроразрядник EXFS-KU" Кол-во: 4

"Позиция 171" "Изолирующая монолитная муфта (ИММ) Ду720 мм., исполнение ХЛ -60+70 гр.С" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Изолирующая монолитная муфта (ИММ) Ду530 мм., исполнение ХЛ -60+70 гр.С" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Изолирующая монолитная муфта (ИММ) Ду273 мм., исполнение ХЛ -60+70 гр.С" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Изолирующая монолитная муфта (ИММ) Ду219 мм., исполнение ХЛ -60+70 гр.С" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Муфта концевая POLT-12C/3XI-H1-L12 термоусаживаемая внутренней установки, сечение каб. 50мм2" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Муфта 10 ПКНТпОН-1" Кол-во: 18

"Позиция 177" "Трубный узел Днище ДШ 1020 (14К60)-6,4-0,6-УХЛ ТУ102-488-95 с п/к 1020-1шт с изол. по ТУ1469-002-0148234179-2005" Кол-во: 1

"Позиция 178" "Устройство соединительное УС-2х2-300 Переход на дверь гибкий, длина 300 мм" Кол-во: 8

"Позиция 179" "Днище ДШ 720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ102-488/1-05" Кол-во: 3

"Позиция 180" "Труба 1420х15,7 ГОСТ 8696-74 ст.10Г2ФБ К60" Кол-во: 63.099

"Позиция 181" "Газовое огнетушащее вещество СО2" Кол-во: 208

"Позиция 182" "Труба тонкостенная б/шовная нержавеющая 76х4 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81" Кол-во: 8

"Позиция 183" "Отвод 90 гр. 530x18-09Г2С ГОСТ 30573-2001" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Переход ПШС 1020(21)x720(16)-7,5-0,6-К60-У ГазТУ 102-488/1-05" Кол-во: 4

"Позиция 185" "Кран шаровой ПТ39180-080-03 Ду80 Ру80" Кол-во: 2

"Позиция 186" "Кран шаровой ПТ39180-050-03 Ду50 Ру80" Кол-во: 54

"Позиция 187" "Кран шаровой 11лс60п1м Ду150 Ру80" Кол-во: 5

"Позиция 188" "Кран шаровой 11лс60п1 Ду50 Ру80" Кол-во: 19

"Позиция 189" "Кран шаровой 11лс60п1 Ду200 Ру80" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Кран шаровой 11лс60п1 Ду100 Ру80" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Кран шаровой 11лс60п1 Ду100 Ру80" Кол-во: 2

"Позиция 192" "Труба-1020х21, 10Г2ФБЮ, К-60, KCU-60C, KCV-20C ТУ 1381-012-05757848-05" Кол-во: 6.051

"Позиция 193" "Труба - 1020х16, 10Г2ФБЮ, К-60, KCU-60C, KCV-20C ТУ 1381-012-05757848-05" Кол-во: 4.609

"Позиция 194" "Отвод ОГ 42°-1220(17,8;К60)-9,8-0,9-5DN-У-0 ГазТУ 102-488/2-05 с наружным антикоррозионным покрытием." Кол-во: 1

"Позиция 195" "Отвод ОГ 30°-1220(21,3;К60)-9,8-0,75-5DN-У-0°С с заводской антикоррозионной изоляцией ГазТУ 102-488/2-05 ТУ 146930-001-05680235-05" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Отвод ОГ 30°-1220(17,8;К60)-9,8-0,9-5DN-У-0 ГазТУ 102-488/2-05 с наружным антикоррозионным покрытием." Кол-во: 1

"Позиция 197" "Труба 508х24,4, Х70Q, Рр 22,15 МПа ТУ 1319-001-V&M-2010" Кол-во: 42.33

"Позиция 198" "Труба 219,1х12,7, Х65, Рр 22,15 Мпа, ТУ14-3Р-113-2010" Кол-во: 3.026

"Позиция 199" "Труба 88,9х4,8, Х65, Рр 22,15 Мпа, ТУ14-3Р-113-2010" Кол-во: 1.148

"Позиция 200" "Труба 114,3х6, Х65, Рр 22,15 Мпа, ТУ14-3Р-113-2010" Кол-во: 0.684

"Позиция 201" "Трубы 1420х32, К60, Рр 9,8 МПа, КСV (0грС), KCU(-40грС) ТУ 1381-012-05757848-2005, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2005, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2005" Кол-во: 25.743

"Позиция 202" "Отвод ОГ 15°-1020(21,0;К60)-9,8-0,75-5DN-1350/1350-У-0 С с наружным антикоррозионным покрытием" Кол-во: 1

"Позиция 203" "Отвод ОГ 15°-1220(21,3;К60)-9,8-0,75-5DN-У-0°С с заводской антикоррозионной изоляцией ГазТУ 102-488/2-05 ТУ 1469-002-04834179-2005" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Отвод ОГ 45°-1220(21,3;К60)-9,8-0,75-5DN-У-0 ГазТУ 102-488/2-05 с наружным антикоррозионным покрытием." Кол-во: 2

"Позиция 205" "Отвод ОГ45°-1020(21,0;К60)-9,8-0,75-5DN-У-0 C ГазТУ102-488/2-05 с заводской антикоррозионной изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2005" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Труба электросварная 530х9 13Г1С ТУ 14-3-1270-2001 с изоляцией" Кол-во: 1.031

"Позиция 207" "Отвод ОКШ45*720 (16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ102-488/1-05" Кол-во: 2

"Позиция 208" "Отвод ОКШ45*720 (16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ102-488/1-05 с изоляцией ТУ 1469-002-04834179" Кол-во: 1

"Позиция 209" "Тройник ТШС 720(18К50)-8,5-0,6-ХЛ ТУ102-488-95 с изоляцией по ТУ 1469-002-04834179-2005" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Тройник ТШС 720(16К52)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ102-488/1-05 с изоляцией по ТУ 1469-002-04834179-2005" Кол-во: 2

"Позиция 211" "Отвод ОКШ45*720 (16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ102-488/1-05 с изоляцией" Кол-во: 5

"Позиция 212" "Тройник в изоляции ТШС 1020(16К60)-7,5-0,6-У ТУ 1469-002-04834179-01" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Отвод ОКШ 45 гр. 720(16;К60)-7,5-0,6-У ГазТУ 102-488/1-05" Кол-во: 2

"Позиция 214" "Отвод ОКШ 90 гр. 720(16;К60)-7,5-0,6-У ГазТУ 102-488/1-05" Кол-во: 6

"Позиция 215" "Отвод в изоляции ОКШ 45 гр. 1020(16К60)-7,5-0,6-У ТУ 1469-002-04834179-01" Кол-во: 4

"Позиция 216" "Труба в изоляции 530х16 ТУ1381-012-05757848-2005 ст.10Г2ФБЮ К60, НПЭПк-3(ВМЗ)" Кол-во: 30.519

"Позиция 217" "Труба в изоляции 1020х18 ТУ 1381-012-05757848-2005 ст.10Г2ФБЮ К60, НПЭПк-3(ВМЗ)" Кол-во: 36.481

"Позиция 218" "Трубы электросварные 720х16 мм с изоляцией, К60, ТУ 1381-012-05757848-05, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2005, Рраб. 7,4 Мпа, KCU при t=-60 град." Кол-во: 71.493

"Позиция 219" "Тройник ТШСР 530(12К52)х325(11К48)-8,5-0,6-У с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005 ГазТУ 102-488/1-05" Кол-во: 1

"Позиция 220" "Трубный узел Тройник ТШСР 720(12,9К60)-8,5-0,6-УХЛ Газ ТУ 102-488/3-05 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2005 С с п/к 720-3шт. L=250" Кол-во: 2

"Позиция 221" "Кольцо переходное КП 720(12К60)х720(11К60)-7,5-0,75-У L=1000мм" Кол-во: 4

"Позиция 222" "Тройник ТШС 720(12К60)х325(11К48)-7,5-0,6-У ГазТУ 102-488/1-05 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005" Кол-во: 3

"Позиция 223" "Тройник ТШСР 530(12К52)х325(11К48)-8,5-0,6-У с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005" Кол-во: 2

"Позиция 224" "Кабель АПвПу-10 1х95/25" Кол-во: 1.158

"Позиция 225" "Кран шаровой Orbit ANSI 600.3 Ду 80 Ру101,1 кг/см2 полнопроходн. с отв. фланцами и крепежом" Кол-во: 1

"Позиция 226" "Кран шаровой Orbit ANSI 600.6 Ду 150 Ру101,1 кг/см2 полнопроходн. с отв. фланцами и крепежом" Кол-во: 6

"Позиция 227" "Отвод ОКШ 90град. 720х16-7.5-0.6-ХЛ" Кол-во: 3

"Позиция 228" "Фланец Ф261-00.01 Ду 700 Ру 63 ст09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 229" "Кабель 2XSEYBY 3x70 RM/16 6/10" Кол-во: 0.408

"Позиция 230" "Отвод 90 гр. 114х8-16-0,6-Х ст.09Г2С ТУ 1469-007-04606975-00" Кол-во: 12

"Позиция 231" "Кабель МКЭКШв 2х2х0,75" Кол-во: 0.37

"Позиция 232" "Кабель КГВВ 14х1" Кол-во: 0.5

"Позиция 233" "Тройник ТС 325х30/20-16,0-0,6-У ст.20 ТУ 1469-006-04606975-2000" Кол-во: 2

"Позиция 234" "Кабель ВБбШв - 3х25" Кол-во: 0.91

"Позиция 235" "Кабель ВВГнг 5х10" Кол-во: 0.116

"Позиция 236" "Кабель КВБбШв 10х1" Кол-во: 0.585

"Позиция 237" "Кабель ВБбШнг-1 5х25" Кол-во: 1.21

"Позиция 238" "Кабель КВБбШв 14х1" Кол-во: 0.21

"Позиция 239" "Кабель ВБбШв - 2х6" Кол-во: 1.287

"Позиция 240" "Кабель КВБбШв 4х1" Кол-во: 0.88

"Позиция 241" "Кабель ВВГнг 4х16" Кол-во: 0.118

"Позиция 242" "Кабель ВВГнг 3х1,5" Кол-во: 0.755

"Позиция 243" "Кабель МКЭКШв 7х2х1,0" Кол-во: 0.85

"Позиция 244" "Кабель МКЭКШв 2х2х1,0" Кол-во: 2.29

"Позиция 245" "Кабель КВБбШнг 7х1,5" Кол-во: 0.232

"Позиция 246" "Тройник ТШС 720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ГазТУ 1469-014-01395041-07" Кол-во: 1

"Позиция 247" "Кольцо переходное КП 1220 (15,2К60)-1220(15,2К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-95 L=600 мм черт. № 6720.0" Кол-во: 6

"Позиция 248" "Кольцо переходное КП 1220 (15,2К60)-1220(15,2К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-95 L=1200 мм черт. № 6720." Кол-во: 8

"Позиция 249" "Кольцо переходное КП 1020 (14К60)-1020(14К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ102-488-95L=1000 мм черт.№6720.003.005." Кол-во: 8

"Позиция 250" "Кольцо переходное КП 1020 (14К60)-1020(14К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ102-488-95L=500 мм черт.№6720.003.007.0" Кол-во: 22

"Позиция 251" "Отвод ОГЗ.6* 1220(15,2К60)-6,4-0,75-5Ду-УХЛ ТУ 102-488-95 с изоляцией по ТУ 1469-002-04834179-2005" Кол-во: 3

"Позиция 252" "Кольцо переходное КП 1220 (15,2К60)-1220(15,2К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-95 L=1600 мм черт. № 6720." Кол-во: 1

"Позиция 253" "Кольцо переходное КП 1220 (15,2К60)-1220(15,2К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-95 L=1200 мм черт. № 6720." Кол-во: 11

"Позиция 254" "Отвод ОГЗ.6* 1220(14,2К60)-6,4-0,75-5Ду-УХЛ ТУ 102-488-95 с изоляцией по ТУ 1469-002-04834179-2005" Кол-во: 2

"Позиция 255" "Кольцо переходное КП 1020 (14К60)-1020(14К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ102-488-95L=1000 мм черт.№6720.003.005." Кол-во: 12

"Позиция 256" "Кольцо переходное КП 1020 (14К60)-1020(14К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ102-488-95L=500 мм черт.№6720.003.007.0" Кол-во: 36

"Позиция 257" "Отвод ОГЗ.6* 1220(14,2К60)-6,4-0,75-5Ду-УХЛ ТУ 102-488-95 с изоляцией по ТУ 1469-002-04834179-2005" Кол-во: 2

"Позиция 258" "Труба в изоляции 1020х18 ТУ 1381-012-05757848-2005 ст.13Г1С-У К55, НПЭПк-3(ВМЗ)" Кол-во: 10.143

"Позиция 259" "Труба 1420х32,0, К60, Рр 9,8 МПа, KCV (0грС), KCU(-40грC) ТУ 1381-012-05757848-2005, НПЭПк-3+ВГП" Кол-во: 38.564

"Позиция 260" "Отвод ОГ 45 гр. 1420(21,6;К60)-9,8-0,9-5DN-3700/3700-У ТУ 146930-001-05680235-05 с изоляцией Пк-60" Кол-во: 1

"Позиция 261" "Отвод ОГ 43 гр. 1420(21,6;К60)-9,8-0,9-5DN-3600/3600-У ТУ 146930-001-05680235-05 с изоляцией Пк-60" Кол-во: 1

"Позиция 262" "Отвод ОКШ 45°-1020(14К52)-5,4-0,75-УХЛ Газ ТУ 1469-014-01395041-07 с изоляцией Пк-60" Кол-во: 1

"Позиция 263" "Отвод ОКШ 90°-1020(14К52)-5,4-0,75-УХЛ Газ ТУ 1469-014-01395041-07 с изоляцией Пк-60" Кол-во: 1

"Позиция 264" "Труба 812,8х32,5, Х70, Рр 22,15 Мпа ТУ 1381-010-EPET-2010 3ПЭ ТУ 7200-200-01-2008" Кол-во: 122.719

"Позиция 265" "Отвод ОКШ 90 гр. 1220(21,3;К60)-9,8-0,75-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 с заводской изоляцией Пк-60" Кол-во: 1

"Позиция 266" "Отвод ОГ 26 гр. 1420(21,6;К60)-2450/2450-9,8-0,9-5Ду-У ТУ 1468-002-74238272-07 с изоляцией Пк-60" Кол-во: 1

"Позиция 267" "Отвод ОГ 45гр. 1420(21,6К60)-9,8-0,9-5DN-У-0гр.С ГазТУ 102-488/2-05 с изоляцией Пк-60" Кол-во: 1

"Позиция 268" "Труба в изоляции 1420х32 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60, НПЭПк-3(ВМЗ)+ВГП(ВМЗ)" Кол-во: 102.297

"Позиция 269" "(транс №91891-91914, 91951-91956) Тройник переходной ТШ 406,4(20,62; Х70)х323,8(15,88; Х70)-22,15(33,23)-В-УХЛ" Кол-во: 2

"Позиция 270" "Труба в изоляции 530х12 ТУ 1381-012-05757848-2005 ст.17Г1С-У К52, НПЭПк-3(ВМЗ)" Кол-во: 31.652

"Позиция 271" "Тройник в изоляции ТШСР 1020(21;К52)х325(11;К48)-7,5-0,6-УХЛ, Газ 102-488/1-05" Кол-во: 3

"Позиция 272" "Тройник в изоляции ТШСР 1020(21;К52)х530(12;К52)-7,5-0,6-УХЛ, Газ 102-488/1-05" Кол-во: 2

"Позиция 273" "Тройник в изоляции ТШС 1020(21;К52)х325(11;К48)-7,5-0,6-УХЛ, Газ ТУ 102-488/1-05" Кол-во: 4

"Позиция 274" "Отвод в изоляции ОГ 75гр. 530(12;К52)-5,6-0,75-5DN-2600-У, Газ ТУ 102-488/2-05" Кол-во: 2

"Позиция 275" "Отвод в изоляции ОГ 30гр. 530(12;К52)-1350/1350-5,6-0,75-5Ду-У, Газ ТУ 102-488/2-05" Кол-во: 5

"Позиция 276" "Отвод в изоляции ОКШС 45 гр. 530(12;К52)-7,5-0,6-ХЛ ТУ 1469-006-00153229-2001" Кол-во: 9

"Позиция 277" "Отвод в изоляции ОКШС 90 гр. 530(12;К52)-7,5-0,6-ХЛ ТУ 1469-006-00153229-2001" Кол-во: 7

"Позиция 278" "Отвод в изоляции ОГ 90гр. 530(7;К52)-3300/3300-5,4-0,9-5Ду-У ТУ 146930-001-05680235-05" Кол-во: 5

"Позиция 279" "Отвод в изоляции ОГ 75гр. 530(8;К52)-2600/8950-5,4-0,75-5Ду-У ТУ 146930-001-05680235-05" Кол-во: 5

"Позиция 280" "Трубный узел в изоляции Тройник 720(9,8;К60)х(12К60)-6,4-0,6-УХЛ, ГазТУ 1469-014-01395041-07" Кол-во: 2

"Позиция 281" "Тройник в изоляции ТШСР 530(12;К52)-325 (11;К42)-6,4-0,6-УХЛ, Газ ТУ 1469-014-01365041-07" Кол-во: 4

"Позиция 282" "Тройник в изоляции ТШСР 530(12;К52)-7,5-0,6-УХЛ, Газ ТУ 1469-014-01395041-07" Кол-во: 2

"Позиция 283" "Тройник в изоляции ТШС 530(12;К52)х325(11;К42)-7,5-0,6-УХЛ, Газ ТУ 1469-014-01395041-07" Кол-во: 10

"Позиция 284" "Отвод в изоляции ОГ 60гр. 530(7;К52)-2250/2250-5,4-0,9-5Ду-У, ТУ 1468-002-74238272-07" Кол-во: 2

"Позиция 285" "Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-22-К-У1" Кол-во: 3

"Позиция 286" "Трубный узел Тройник ТШС 1020 (16К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ102-488-95 с п/к 1020-3шт" Кол-во: 8

"Позиция 287" "Трубный узел Отвод ОКШ 90* 1020(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ102-488-95 с п/к 1020-2шт." Кол-во: 15

"Позиция 288" "Трубный узел Отвод ОКШ 30* 1020(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ102-488-95 с п/к 1020-2шт ГазТУ102-488/3-05" Кол-во: 5

"Позиция 289" "Труба 1020х18, К60, ТУ 1381-012-05757848-2005, Рраб.7,4 Мпа" Кол-во: 25.26

"Позиция 290" "Труба - 720х16, К60, ТУ 1381-012-05757848-05, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-05, Рраб. 7,4МПа" Кол-во: 13.022

"Позиция 291" "Тройник ТШС 1020(18К60)х720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ 1469-014-01395041-07с заводской изоляцией Пк-60" Кол-во: 8

"Позиция 292" "Днище ДШ 720 (15К52)-7,5-0,6-УХЛ ТУ102-488-95 с изол. по ТУ1469-002-04834179-2005" Кол-во: 1

"Позиция 293" "Труба 1020х18, К60, ТУ 1381-012-05757848-2005, Рраб.7,4 Мпа" Кол-во: 15.645

"Позиция 294" "Труба - 720х16, К60, ТУ 1381-012-05757848-05, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-05, Рраб. 7,4МПа" Кол-во: 19.54

"Позиция 295" "Тройник ТШС 1020(18К60)х720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ 1469-014-01395041-07с заводской изоляцией Пк-60" Кол-во: 1

"Позиция 296" "Кабель 2XSEYBY 6/10кВ 3х70 RM/16" Кол-во: 0.223

"Позиция 297" "Труба 1720х16 ТУ 39-04-01297858-01 ст.20" Кол-во: 65.502