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Номер извещения
ГП927078
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация невостребованных МТР ООО "Газпром инвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00 доб. 34803
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюряпин Иван Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора купли-продажи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2019 10:00 GMT +319.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927078Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора купли-продажиСанкт-Петербург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 23:5926.04.2019 23:5926.04.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927078Дата окончания срока рассмотрения заявок Заключение договора купли-продажиСанкт-Петербург
Дата и время проведения
29.04.2019 10:0029.04.2019 10:0029.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927078Дата и время проведения Заключение договора купли-продажиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.04.2019 16:0029.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927078Подведение итогов не позднее Заключение договора купли-продажиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора купли-продажи
Начальная цена
19 421 328,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
298 номенклатурных позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СамовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
24.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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