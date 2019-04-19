Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Реализация невостребованных МТР ООО "Газпром инвест"

    Реализация невостребованных МТР ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927078Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора купли-продажиСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927078

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация невостребованных МТР ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 17:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00 доб. 34803

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюряпин Иван Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора купли-продажи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.04.2019 10:00 GMT +319.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927078Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора купли-продажиСанкт-Петербург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.04.2019 23:5926.04.2019 23:5926.04.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927078Дата окончания срока рассмотрения заявок Заключение договора купли-продажиСанкт-Петербург

    Дата и время проведения

    29.04.2019 10:0029.04.2019 10:0029.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927078Дата и время проведения Заключение договора купли-продажиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.04.2019 16:0029.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927078Подведение итогов не позднее Заключение договора купли-продажиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.04.201929.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927078Подведение итогов не позднее Заключение договора купли-продажиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора купли-продажи

    Начальная цена

    19 421 328,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    298 номенклатурных позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СамовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% Авансирование

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина медная ШМТ 4х40"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 2"

    "Световой указатель "Выход"Блик РП(СЭУ-3.1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Светильник ПВ-100-2М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Светильник головной аккумуляторный СГВ-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Светильник R50 W"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.ХС-2-12-4-2,5"

    Кол-во: 13

    "Позиция 7"

    "Пункт контрольно-измерительный КИП.ПВЕК.ХС-1-12-0-2,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Пружина к клапану предохранительному СППК4Р 17с90нж( Ду80 Ру160) №41"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Протектор магниевый ПМ-20У упакованный с активатором длиной 900мм, диаметром 240мм, ТУ 1714-003-57453307-2004"

    Кол-во: 24

    "Позиция 10"

    "Протектор магниевый ПМ-20У"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Провод ПВ 3 6"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 12"

    "Провод ПВ 3 25"

    Кол-во: 0.42

    "Позиция 13"

    "Пост сигнализации взрывозащищенный ПСВ-С-51У1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Переход 89х6-57х4-25,0-0,75-09Г2С-ХЛ ТУ 1469-007-04606975-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Переход 426х26-325х20-16,0-0,6-09Г2С-ХЛ ТУ 1469-007-04606975-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Отвод ТУ 51-515-91 57 град. 4Ду 426х30-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Отвод ТУ 51-515-91 5 град. 4Ду 426х30-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Отвод ТУ 51-515-91 26 град. 4Ду 426х30-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Опознавательный знак колонки УК-2 для визуального наблюдения с вертолета ЛНКВ 2.393.02.20.000СБ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 20"

    "Лампа ДРЛ-250"

    Кол-во: 19

    "Позиция 21"

    "Лампа ДРЛ-125"

    Кол-во: 13

    "Позиция 22"

    "Кран шаровой штуцерно-ниппельный ст.20 газ КШ Ду25 Ру160"

    Кол-во: 18

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой фланцевый с КОФ ст.20 газ КШ Ду32 Ру16"

    Кол-во: 11

    "Позиция 24"

    "Кран шаровой фланцевый с КОФ ст.20 газ КШ Ду25 Ру16"

    Кол-во: 23

    "Позиция 25"

    "Кран шаровой фланцевый с КОФ ст.20 газ КШ Ду20 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Кран шаровой фланцевый с КОФ ст.20 газ КШ Ду15 Ру16"

    Кол-во: 25

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой муфтовый ст.20 ЗАРД 015.160.10-00Р Ду15 Ру160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Кран шаровой муфтовый ст.20 газ КШ Ду15 Ру160"

    Кол-во: 45

    "Позиция 29"

    "Кран шаровой КШ Ду 15 Ру 1.6 МПа фланцевый ст.20 в компл. с фл."

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Кран КШ Ду 25 Ру 16.0 МПа шаровой под приварку с.09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Кран КШ Ду 25 Ру 1,6 МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Кран 11с45п Ду50 Ру16,0 МПа шар. кор. ручн."

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-3-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-2-1И"

    Кол-во: 11

    "Позиция 36"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-1И"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Контрольно-измерительный пункт универсальный на 12 измерительных гнезд УК-2-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Контрольно-измерительный пункт с блоком совместной защиты КИП.ПВЕК.ХС-2-12-4-БСЗ-10-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Клапан соленоидный пилотный КСП-8"

    Кол-во: 27

    "Позиция 40"

    "Клапан предохранительный СППК4Р с КОФ газ 17с6нж Ду50 Ру16, пружина №13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Клапан обратный муфтовый 16с48нж Ду25 Ру160"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Клапан запорный 15кч33п (15кч18п) Ду65 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Клапан 16с48нж Ду 25 Ру 16.0 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Кабель КНР 1х6"

    Кол-во: 0.128

    "Позиция 45"

    "Кабель КВВГ 4х1,5"

    Кол-во: 0.137

    "Позиция 46"

    "Кабель КВВГ 4х1"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 47"

    "Кабель КВВГ 14х1"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 48"

    "Кабель КВБбШв 7х2,5"

    Кол-во: 0.13

    "Позиция 49"

    "Кабель КВБбШв 5х1"

    Кол-во: 0.17

    "Позиция 50"

    "Кабель ВВГнг-LS 5х1,5"

    Кол-во: 0.157

    "Позиция 51"

    "Кабель ВВГнг-LS 3х1,5"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 52"

    "Кабель ВВГнг 5х2,5"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 53"

    "Кабель ВВГнг 5х1,5"

    Кол-во: 0.197

    "Позиция 54"

    "Кабель ВВГнг 4х2,5"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 55"

    "Кабель ВВГнг 4х1,5"

    Кол-во: 0.043

    "Позиция 56"

    "Кабель ВВГнг 2х1,5"

    Кол-во: 0.13

    "Позиция 57"

    "Кабель ВББШв 4х4"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 58"

    "Задвижка с фл.и кр. 30Ч6бр Ду50 Ру10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Задвижка с фл.и кр. 30Ч6бр Ду100 Ру10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая КОФ газ 30с41нж Ду50 Ру16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Задвижка 31с45нж Ду 80 Ру 16.0 МПа"

    Кол-во: 11

    "Позиция 62"

    "Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 63"

    "Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10"

    Кол-во: 19

    "Позиция 65"

    "Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 1,6 МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Задвижка 30с41 нж Ду 50 Ру 1,6 МПа"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Днище ДШ ТУ 1469-006-00153229-2001 720х12-5.6-0.6ХЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2 в комплекте с линией проводников длиной 7м и резиновой лентой для крепления, ТУ 4215-001-51996521-01"

    Кол-во: 47

    "Позиция 69"

    "Клапан электромагнитный фланцевый для газовой среды от минус 30 С до плюс 40 С при напряжении питания 220V, Dу 150 мм, Ру 3 кг/см2 с КОФ ВН6Н-3К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Клапан термозапорный для природного газа фланцевый Ду 150; Рр 1,6 Мпа с КОФ КТЗ 001-150-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Магниевый пpотектоp ПМ-20У упакованный с активатоpом длиной 900мм, диаметpом 240мм, ТУ1714-003-57453307-2004"

    Кол-во: 9

    "Позиция 72"

    "Контрольно-измерительный пункт КИП.ПВЕК-2-12-4-БСЗ-10-1-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Контрольно-измерительный пункт К ПВЕК.ХС-1-12-0-2.5-К (ТУ 4318-013-24707490-2006)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2 в комплекте с линией проводников длиной 7м и резиновой лентой для крепления, ТУ42 15-001-51996521-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Трубы 1720х20, сталь 09Г2С ТУ 39-04-01297858-01"

    Кол-во: 10.226

    "Позиция 76"

    "Трубы 1720х16, сталь 20, ТУ 39-04-01297858-01; НПк ТУ 1390-034-04005951-2008"

    Кол-во: 16.386

    "Позиция 77"

    "Трубы 1020х21, К60, Рр7,4 МПа, KCV(-20грС), KCU(-60грС) ТУ 1381-012-05757848-2005, НПЭПк-3"

    Кол-во: 5.68

    "Позиция 78"

    "Трубный узел в изоляции Днище ДШ 530(10;К60)-9,8-0,6-УХЛ с п/к 530-1шт Газ ТУ1469-014-01395041-07"

    Кол-во: 7

    "Позиция 79"

    "Трубный узел в изоляции Днище ДШ 720(9,8;К60)-6,4-0,6-УХЛ с п/к 720-1шт. Газ ТУ 102-488/3-05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Трубный узел в изоляции Днище ДШ 1020(13,8;К60)-6,4-0,6-УХЛ, Газ ТУ 1469-014-01395041-07"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Отвод 1ГО.9.530х8-10Г2ФБЮ-К60 ГОСТ 24950-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Отвод 1ГО.6.530х8-10Г2ФБЮ-К60 ГОСТ 24950-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Отвод 1ГО.3.530х8-10Г2ФБЮ-К60 ГОСТ 24950-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Отвод 1ГО.18.530х8-10Г2ФБЮ-К60 ГОСТ 24950-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Днище ДШ 1020(21;К52)-7,5-0,6-УХЛ Газ ТУ 1469-014-01395041-07, в изоляции"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Светильник НСП 44-200"

    Кол-во: 13

    "Позиция 87"

    "Лампа Б 220-230-200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Труба 812,8х39,0 Х70, Рр 22,15 Мпа, ТУ 1381-049-05757848-2010, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2005"

    Кол-во: 44.031

    "Позиция 89"

    "Труба 630х16, К60, Рр 9,8 Мпа, KCV(0грC), KCU(-40грC) ТУ 1381-012-05757848-2005, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2005"

    Кол-во: 2.833

    "Позиция 90"

    "Труба 60,3х7,5, Х56, Рр 22,15 Мпа, ТУ14-3Р-113-2010"

    Кол-во: 0.218

    "Позиция 91"

    "Труба 1220х26,3, К60, Pp9.8 МПа, KCV (0грС), KCU (-40грС) ТУ 1381-003-47966425-2006, НПЭПк-3 ТУ 1390-004-47966425-2007, ВГП ТУ 1390-005-47966425-2006"

    Кол-во: 8.413

    "Позиция 92"

    "Кран шаровой Orbit ANSI 600.2 Ду 50 Ру101,1 кг/см2 полнопроходн. с отв. фланцами и крепежом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Клапан предохранительный 17с16нж СППК-5Р Ду50 Ру63 пружина №18, фланцевый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Клапан 17с84нж(СППКР) Ду25 Ру10,0 МПа пружина №3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Задвижка 31с18нж Ду 50 Ру 6.3 МПа в к-те с прокладками, крепежом и отв. фланцами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Задвижка 31с18нж Ду 150, Ру 6,3МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Задвижка 31с18нж Ду 100, Ру 6,3МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Шпилька ГОСТ 9066-75 АМ27х150.55.35.III.2 ст35"

    Кол-во: 16

    "Позиция 99"

    "Шпилька 9066-75 АМ24х180.48.35.III.2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 100"

    "Шпилька 9066-75 АМ20х110.40,35.III.2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 101"

    "Шайба 9065-75 27.3"

    Кол-во: 32

    "Позиция 102"

    "Шайба 9065-75 24.3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 103"

    "Шайба 9065-75 20.3"

    Кол-во: 32

    "Позиция 104"

    "Фланец ГОСТ 12821-80 3-50-63 Ст20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Фланец ГОСТ 12821-80 3-50-100 Ст20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Фланец ГОСТ 12821-80 3-100-100 Ст20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Фланец ГОСТ 12821-80 2-50-63 Ст20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Фланец ГОСТ 12821-80 2-100-100 Ст20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Тройник ТШС 1020(16)х720(16)-7.5-0.6-У"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Отвод ОКШ 90град. 1020х16-7.5-0.6-У"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Кран шаровой КШ ЗАРД 025.080.30-00Р Ду25 Ру8,0МПа штуцерный ст. 20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Кран 11лс60пм Ду 150 Ру 8,0 МПа"

    Кол-во: 8

    "Позиция 113"

    "Кран 11лс60п Ду 50 Ру 8,0 МПа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 114"

    "Кран 11лс60п Ду 100 Ру 8,0 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Задвижка 30с41нж Ду 50 РУ 1,6 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Днище ДШ 1020х16-7.5-0.6-У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Гайка 9064-75 АМ27.25"

    Кол-во: 32

    "Позиция 118"

    "Гайка 9064-75 АМ24.25"

    Кол-во: 16

    "Позиция 119"

    "Гайка 9064-75 АМ20.25"

    Кол-во: 32

    "Позиция 120"

    "Трубы 1420х25,8, К60, Рр 9,8 МПа, KCV (0грС), KCU(-40грС), ТУ 14-156-77-2008, 3ПЭ (класс 3) + ВГП"

    Кол-во: 10.509

    "Позиция 121"

    "Труба 1220х21,2, К60, Pp9.8 МПа, KCV (0грС) KCU (-40грС) ТУ 1381-003-47966425-2006, НПЭПк-3+ВГП"

    Кол-во: 7.444

    "Позиция 122"

    "Днище ДШ 1420(25,8;К60)-9,8-0,75-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 с изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Георешетка GW 2006 1030 PKF"

    Кол-во: 535

    "Позиция 124"

    "Провод PAS ААА 2,3СС 1х95 12/20kV"

    Кол-во: 0.044

    "Позиция 125"

    "Трубы 820х11, К 52, 17Г1СУ, ТУ 14-3-1270-01; НПЭПк-3 ТУ 14-3Р-80-04"

    Кол-во: 5.191

    "Позиция 126"

    "Трубы 1020х21, К60, Рр 7,4 МПа, КСV (-20грС), КСU(-60грС) ТУ 1381-012-05757848-2005"

    Кол-во: 5.967

    "Позиция 127"

    "Трубы 1020х21 К60,Рр 7,4 МПа,КСV (-20грС), КСU(-60грС) ТУ 1381-012-05757848-2005, НПЭПк-3"

    Кол-во: 0.068

    "Позиция 128"

    "Тройник ТШСР 1420(25,8 К60)х1220(21.3 К60)-9,8-0,75-УХЛ Газ ТУ 1469-014-01395041-07, с изол. Пк-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Тройник ТШС 1220(21,3 К60)х325(12 К48)-9,8-0,75-УХЛ Газ ТУ 1469-014-01395041-07, с изол. Пк-60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Кольцо КП 1420 (25,8х25,8;К60)-9,8-0,75-У- 0°С L-250мм ГазТУ 102-488/1-05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Днище ДШ 1420(25,8;К60)-9,8-0,75-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 с изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "(транс №93881-93894) Заглушка 60.3(4.4; Х65)-22.15(33.23)-В-УХЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "(транс №93586) Фланец ANSI 1500 WN 12"(15,88; X70)-22,15(33,23)-В-УХЛ (ASME B16.5-2009)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "(транс №93585,93587-93588) Фланец ANSI 1500 WN 12"(15,88; X70)-22,15(33,23)-В-УХЛ (ASME B16.5-2009)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "(транс №93230-93345) Заглушка фланцевая (Blind flange) ANSI 1500 Blind 2"(60,3)-22,15(33,23)-В-УХЛ ASME B16.5-2009"

    Кол-во: 13

    "Позиция 136"

    "(транс №91112-91115) Днище ДШ 355,6(17,48; Х70)-22,15(33,23)-В-УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "(транс №91085-91096) Днище ДШ 508(24,4; Х70)-22,15(33,23)-В-УХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 138"

    "Контрольно-измерительный пункт с блоком совместной защиты КИП.ПВЕК.ХС-2-12-4-БСЗ-10-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2 в комплекте с линией проводников длиной 7м и резиновой лентой для крепления, ТУ 4215-001-51996521-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Фильтр сетевой IPPON ВК-212 вилка EURO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Труба 720х16 10Г2ФБЮ, К60 ТУ 1381-012-05757848-2005, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2005"

    Кол-во: 25.874

    "Позиция 142"

    "Тройник ТШС 720(16К60)х325(10К48)-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-006-00153229-2009 с заводской изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Тройник ТШС 1020(18К60)х720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ 1469-014-01395041-07с заводской изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 11

    "Позиция 144"

    "Отвод ОКШС 90гр-1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-043-05764432-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Отвод ОКШ, ОКШС 90гр-720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ, с заводской изоляцией Пк-60 ТУ 1469-043-05764432-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Отвод ОКШ, ОКШС 90гр-1020(18К60)-7,5-0,6-ХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ТУ 1469-006-00153229-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Отвод ОКШ 90гр-720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ТУ 1469-043-05764432-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 148"

    "Кран шаровой 11лс60п1 Ду100 Ру80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Труба 1020х18, К60, ТУ 1381-012-05757848-2005, Рраб.7,4 Мпа"

    Кол-во: 30.968

    "Позиция 150"

    "Тройник ТШС 1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ГазТУ 1469-014-01395041-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Отвод ОКШС 45гр-1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-043-05764432-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Отвод ОКШ 90гр-1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ТУ 1469-043-05764432-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Отвод ОКШ 45гр-1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ТУ 1469-043-05764432-02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Опора регулируемая Ду 1000 ч.06.101.111-103.00.00.000 00.00.00-04"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Днище ДШ 1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-006-00153229-2009 с заводской изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Тройник ТШС 1020(18К60)-7,5-0,6-УХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ГазТУ 1469-014-01395041-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Отвод ОКШС 90гр-720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-043-05764432-02 с заводской изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Отвод ОКШС 90гр-1020(18К60)-7,5-0,6-ХЛ с заводской изоляцией Пк-60 Ту 1469-006-00153229-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 159"

    "Отвод ОКШ, ОКШС 90гр-1020(18К60)-7,5-0,6-ХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ТУ 1469-006-00153229-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Опора регулируемая Ду 1000 ч.06.101.111-103.00.00.000 00.00.00-04"

    Кол-во: 7

    "Позиция 161"

    "Опора регулируемая Ду 700 ч.06.101.111-109.00.00.000 00.00.00-03"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "Опора разгрузочная Ду 1000 Ру 75 ч.05.101.110-026.00.00.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Огнетушитель ОСП-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Люк-лаз УП-П ТС 500х1020(20К60)-7,4-06-УХЛ ТУ 1469-034-00153821-2009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Днище ДШ 720 (11К60)-5,6-0,6-УХЛ ТУ102-488-95 с изол. по ТУ1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Днище ДШ 530(12К60)-9,8-0,6-У с изоляцией ПК-40 по ТУ1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Кран шаровой 11лс60п1 Ду80 Ру80"

    Кол-во: 7

    "Позиция 168"

    "Трубный узел Днище ДШ 530(8К60)-9,8-0,6-У ГазТУ102-488/3-05 с п/п 530-1шт. с изоляцией ПК-40 по ТУ1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "Отвод П 45гр. 530х16-09Г2С ГОСТ 30753-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Искроразрядник EXFS-KU"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Изолирующая монолитная муфта (ИММ) Ду720 мм., исполнение ХЛ -60+70 гр.С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Изолирующая монолитная муфта (ИММ) Ду530 мм., исполнение ХЛ -60+70 гр.С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Изолирующая монолитная муфта (ИММ) Ду273 мм., исполнение ХЛ -60+70 гр.С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Изолирующая монолитная муфта (ИММ) Ду219 мм., исполнение ХЛ -60+70 гр.С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Муфта концевая POLT-12C/3XI-H1-L12 термоусаживаемая внутренней установки, сечение каб. 50мм2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Муфта 10 ПКНТпОН-1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 177"

    "Трубный узел Днище ДШ 1020 (14К60)-6,4-0,6-УХЛ ТУ102-488-95 с п/к 1020-1шт с изол. по ТУ1469-002-0148234179-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Устройство соединительное УС-2х2-300 Переход на дверь гибкий, длина 300 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 179"

    "Днище ДШ 720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ102-488/1-05"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Труба 1420х15,7 ГОСТ 8696-74 ст.10Г2ФБ К60"

    Кол-во: 63.099

    "Позиция 181"

    "Газовое огнетушащее вещество СО2"

    Кол-во: 208

    "Позиция 182"

    "Труба тонкостенная б/шовная нержавеющая 76х4 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 8

    "Позиция 183"

    "Отвод 90 гр. 530x18-09Г2С ГОСТ 30573-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Переход ПШС 1020(21)x720(16)-7,5-0,6-К60-У ГазТУ 102-488/1-05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Кран шаровой ПТ39180-080-03 Ду80 Ру80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Кран шаровой ПТ39180-050-03 Ду50 Ру80"

    Кол-во: 54

    "Позиция 187"

    "Кран шаровой 11лс60п1м Ду150 Ру80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "Кран шаровой 11лс60п1 Ду50 Ру80"

    Кол-во: 19

    "Позиция 189"

    "Кран шаровой 11лс60п1 Ду200 Ру80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Кран шаровой 11лс60п1 Ду100 Ру80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Кран шаровой 11лс60п1 Ду100 Ру80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Труба-1020х21, 10Г2ФБЮ, К-60, KCU-60C, KCV-20C ТУ 1381-012-05757848-05"

    Кол-во: 6.051

    "Позиция 193"

    "Труба - 1020х16, 10Г2ФБЮ, К-60, KCU-60C, KCV-20C ТУ 1381-012-05757848-05"

    Кол-во: 4.609

    "Позиция 194"

    "Отвод ОГ 42°-1220(17,8;К60)-9,8-0,9-5DN-У-0 ГазТУ 102-488/2-05 с наружным антикоррозионным покрытием."

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Отвод ОГ 30°-1220(21,3;К60)-9,8-0,75-5DN-У-0°С с заводской антикоррозионной изоляцией ГазТУ 102-488/2-05 ТУ 146930-001-05680235-05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Отвод ОГ 30°-1220(17,8;К60)-9,8-0,9-5DN-У-0 ГазТУ 102-488/2-05 с наружным антикоррозионным покрытием."

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Труба 508х24,4, Х70Q, Рр 22,15 МПа ТУ 1319-001-V&M-2010"

    Кол-во: 42.33

    "Позиция 198"

    "Труба 219,1х12,7, Х65, Рр 22,15 Мпа, ТУ14-3Р-113-2010"

    Кол-во: 3.026

    "Позиция 199"

    "Труба 88,9х4,8, Х65, Рр 22,15 Мпа, ТУ14-3Р-113-2010"

    Кол-во: 1.148

    "Позиция 200"

    "Труба 114,3х6, Х65, Рр 22,15 Мпа, ТУ14-3Р-113-2010"

    Кол-во: 0.684

    "Позиция 201"

    "Трубы 1420х32, К60, Рр 9,8 МПа, КСV (0грС), KCU(-40грС) ТУ 1381-012-05757848-2005, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2005, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2005"

    Кол-во: 25.743

    "Позиция 202"

    "Отвод ОГ 15°-1020(21,0;К60)-9,8-0,75-5DN-1350/1350-У-0 С с наружным антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Отвод ОГ 15°-1220(21,3;К60)-9,8-0,75-5DN-У-0°С с заводской антикоррозионной изоляцией ГазТУ 102-488/2-05 ТУ 1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Отвод ОГ 45°-1220(21,3;К60)-9,8-0,75-5DN-У-0 ГазТУ 102-488/2-05 с наружным антикоррозионным покрытием."

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Отвод ОГ45°-1020(21,0;К60)-9,8-0,75-5DN-У-0 C ГазТУ102-488/2-05 с заводской антикоррозионной изоляцией Пк-60 ТУ 1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Труба электросварная 530х9 13Г1С ТУ 14-3-1270-2001 с изоляцией"

    Кол-во: 1.031

    "Позиция 207"

    "Отвод ОКШ45*720 (16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ102-488/1-05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Отвод ОКШ45*720 (16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ102-488/1-05 с изоляцией ТУ 1469-002-04834179"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Тройник ТШС 720(18К50)-8,5-0,6-ХЛ ТУ102-488-95 с изоляцией по ТУ 1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Тройник ТШС 720(16К52)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ102-488/1-05 с изоляцией по ТУ 1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Отвод ОКШ45*720 (16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ102-488/1-05 с изоляцией"

    Кол-во: 5

    "Позиция 212"

    "Тройник в изоляции ТШС 1020(16К60)-7,5-0,6-У ТУ 1469-002-04834179-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Отвод ОКШ 45 гр. 720(16;К60)-7,5-0,6-У ГазТУ 102-488/1-05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Отвод ОКШ 90 гр. 720(16;К60)-7,5-0,6-У ГазТУ 102-488/1-05"

    Кол-во: 6

    "Позиция 215"

    "Отвод в изоляции ОКШ 45 гр. 1020(16К60)-7,5-0,6-У ТУ 1469-002-04834179-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Труба в изоляции 530х16 ТУ1381-012-05757848-2005 ст.10Г2ФБЮ К60, НПЭПк-3(ВМЗ)"

    Кол-во: 30.519

    "Позиция 217"

    "Труба в изоляции 1020х18 ТУ 1381-012-05757848-2005 ст.10Г2ФБЮ К60, НПЭПк-3(ВМЗ)"

    Кол-во: 36.481

    "Позиция 218"

    "Трубы электросварные 720х16 мм с изоляцией, К60, ТУ 1381-012-05757848-05, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2005, Рраб. 7,4 Мпа, KCU при t=-60 град."

    Кол-во: 71.493

    "Позиция 219"

    "Тройник ТШСР 530(12К52)х325(11К48)-8,5-0,6-У с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005 ГазТУ 102-488/1-05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Трубный узел Тройник ТШСР 720(12,9К60)-8,5-0,6-УХЛ Газ ТУ 102-488/3-05 с изоляцией Пк-40 по ТУ 1469-002-04834179-2005 С с п/к 720-3шт. L=250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Кольцо переходное КП 720(12К60)х720(11К60)-7,5-0,75-У L=1000мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 222"

    "Тройник ТШС 720(12К60)х325(11К48)-7,5-0,6-У ГазТУ 102-488/1-05 с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 223"

    "Тройник ТШСР 530(12К52)х325(11К48)-8,5-0,6-У с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "Кабель АПвПу-10 1х95/25"

    Кол-во: 1.158

    "Позиция 225"

    "Кран шаровой Orbit ANSI 600.3 Ду 80 Ру101,1 кг/см2 полнопроходн. с отв. фланцами и крепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Кран шаровой Orbit ANSI 600.6 Ду 150 Ру101,1 кг/см2 полнопроходн. с отв. фланцами и крепежом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 227"

    "Отвод ОКШ 90град. 720х16-7.5-0.6-ХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 228"

    "Фланец Ф261-00.01 Ду 700 Ру 63 ст09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Кабель 2XSEYBY 3x70 RM/16 6/10"

    Кол-во: 0.408

    "Позиция 230"

    "Отвод 90 гр. 114х8-16-0,6-Х ст.09Г2С ТУ 1469-007-04606975-00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 231"

    "Кабель МКЭКШв 2х2х0,75"

    Кол-во: 0.37

    "Позиция 232"

    "Кабель КГВВ 14х1"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 233"

    "Тройник ТС 325х30/20-16,0-0,6-У ст.20 ТУ 1469-006-04606975-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 234"

    "Кабель ВБбШв - 3х25"

    Кол-во: 0.91

    "Позиция 235"

    "Кабель ВВГнг 5х10"

    Кол-во: 0.116

    "Позиция 236"

    "Кабель КВБбШв 10х1"

    Кол-во: 0.585

    "Позиция 237"

    "Кабель ВБбШнг-1 5х25"

    Кол-во: 1.21

    "Позиция 238"

    "Кабель КВБбШв 14х1"

    Кол-во: 0.21

    "Позиция 239"

    "Кабель ВБбШв - 2х6"

    Кол-во: 1.287

    "Позиция 240"

    "Кабель КВБбШв 4х1"

    Кол-во: 0.88

    "Позиция 241"

    "Кабель ВВГнг 4х16"

    Кол-во: 0.118

    "Позиция 242"

    "Кабель ВВГнг 3х1,5"

    Кол-во: 0.755

    "Позиция 243"

    "Кабель МКЭКШв 7х2х1,0"

    Кол-во: 0.85

    "Позиция 244"

    "Кабель МКЭКШв 2х2х1,0"

    Кол-во: 2.29

    "Позиция 245"

    "Кабель КВБбШнг 7х1,5"

    Кол-во: 0.232

    "Позиция 246"

    "Тройник ТШС 720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ с заводской изоляцией Пк-60 ГазТУ 1469-014-01395041-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Кольцо переходное КП 1220 (15,2К60)-1220(15,2К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-95 L=600 мм черт. № 6720.0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 248"

    "Кольцо переходное КП 1220 (15,2К60)-1220(15,2К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-95 L=1200 мм черт. № 6720."

    Кол-во: 8

    "Позиция 249"

    "Кольцо переходное КП 1020 (14К60)-1020(14К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ102-488-95L=1000 мм черт.№6720.003.005."

    Кол-во: 8

    "Позиция 250"

    "Кольцо переходное КП 1020 (14К60)-1020(14К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ102-488-95L=500 мм черт.№6720.003.007.0"

    Кол-во: 22

    "Позиция 251"

    "Отвод ОГЗ.6* 1220(15,2К60)-6,4-0,75-5Ду-УХЛ ТУ 102-488-95 с изоляцией по ТУ 1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 252"

    "Кольцо переходное КП 1220 (15,2К60)-1220(15,2К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-95 L=1600 мм черт. № 6720."

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Кольцо переходное КП 1220 (15,2К60)-1220(15,2К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ 102-488-95 L=1200 мм черт. № 6720."

    Кол-во: 11

    "Позиция 254"

    "Отвод ОГЗ.6* 1220(14,2К60)-6,4-0,75-5Ду-УХЛ ТУ 102-488-95 с изоляцией по ТУ 1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 255"

    "Кольцо переходное КП 1020 (14К60)-1020(14К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ102-488-95L=1000 мм черт.№6720.003.005."

    Кол-во: 12

    "Позиция 256"

    "Кольцо переходное КП 1020 (14К60)-1020(14К60)-6,4-0,75-УХЛ ТУ102-488-95L=500 мм черт.№6720.003.007.0"

    Кол-во: 36

    "Позиция 257"

    "Отвод ОГЗ.6* 1220(14,2К60)-6,4-0,75-5Ду-УХЛ ТУ 102-488-95 с изоляцией по ТУ 1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Труба в изоляции 1020х18 ТУ 1381-012-05757848-2005 ст.13Г1С-У К55, НПЭПк-3(ВМЗ)"

    Кол-во: 10.143

    "Позиция 259"

    "Труба 1420х32,0, К60, Рр 9,8 МПа, KCV (0грС), KCU(-40грC) ТУ 1381-012-05757848-2005, НПЭПк-3+ВГП"

    Кол-во: 38.564

    "Позиция 260"

    "Отвод ОГ 45 гр. 1420(21,6;К60)-9,8-0,9-5DN-3700/3700-У ТУ 146930-001-05680235-05 с изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Отвод ОГ 43 гр. 1420(21,6;К60)-9,8-0,9-5DN-3600/3600-У ТУ 146930-001-05680235-05 с изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Отвод ОКШ 45°-1020(14К52)-5,4-0,75-УХЛ Газ ТУ 1469-014-01395041-07 с изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Отвод ОКШ 90°-1020(14К52)-5,4-0,75-УХЛ Газ ТУ 1469-014-01395041-07 с изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Труба 812,8х32,5, Х70, Рр 22,15 Мпа ТУ 1381-010-EPET-2010 3ПЭ ТУ 7200-200-01-2008"

    Кол-во: 122.719

    "Позиция 265"

    "Отвод ОКШ 90 гр. 1220(21,3;К60)-9,8-0,75-УХЛ ГазТУ 102-488/1-05 с заводской изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Отвод ОГ 26 гр. 1420(21,6;К60)-2450/2450-9,8-0,9-5Ду-У ТУ 1468-002-74238272-07 с изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Отвод ОГ 45гр. 1420(21,6К60)-9,8-0,9-5DN-У-0гр.С ГазТУ 102-488/2-05 с изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Труба в изоляции 1420х32 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60, НПЭПк-3(ВМЗ)+ВГП(ВМЗ)"

    Кол-во: 102.297

    "Позиция 269"

    "(транс №91891-91914, 91951-91956) Тройник переходной ТШ 406,4(20,62; Х70)х323,8(15,88; Х70)-22,15(33,23)-В-УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Труба в изоляции 530х12 ТУ 1381-012-05757848-2005 ст.17Г1С-У К52, НПЭПк-3(ВМЗ)"

    Кол-во: 31.652

    "Позиция 271"

    "Тройник в изоляции ТШСР 1020(21;К52)х325(11;К48)-7,5-0,6-УХЛ, Газ 102-488/1-05"

    Кол-во: 3

    "Позиция 272"

    "Тройник в изоляции ТШСР 1020(21;К52)х530(12;К52)-7,5-0,6-УХЛ, Газ 102-488/1-05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Тройник в изоляции ТШС 1020(21;К52)х325(11;К48)-7,5-0,6-УХЛ, Газ ТУ 102-488/1-05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 274"

    "Отвод в изоляции ОГ 75гр. 530(12;К52)-5,6-0,75-5DN-2600-У, Газ ТУ 102-488/2-05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Отвод в изоляции ОГ 30гр. 530(12;К52)-1350/1350-5,6-0,75-5Ду-У, Газ ТУ 102-488/2-05"

    Кол-во: 5

    "Позиция 276"

    "Отвод в изоляции ОКШС 45 гр. 530(12;К52)-7,5-0,6-ХЛ ТУ 1469-006-00153229-2001"

    Кол-во: 9

    "Позиция 277"

    "Отвод в изоляции ОКШС 90 гр. 530(12;К52)-7,5-0,6-ХЛ ТУ 1469-006-00153229-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 278"

    "Отвод в изоляции ОГ 90гр. 530(7;К52)-3300/3300-5,4-0,9-5Ду-У ТУ 146930-001-05680235-05"

    Кол-во: 5

    "Позиция 279"

    "Отвод в изоляции ОГ 75гр. 530(8;К52)-2600/8950-5,4-0,75-5Ду-У ТУ 146930-001-05680235-05"

    Кол-во: 5

    "Позиция 280"

    "Трубный узел в изоляции Тройник 720(9,8;К60)х(12К60)-6,4-0,6-УХЛ, ГазТУ 1469-014-01395041-07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 281"

    "Тройник в изоляции ТШСР 530(12;К52)-325 (11;К42)-6,4-0,6-УХЛ, Газ ТУ 1469-014-01365041-07"

    Кол-во: 4

    "Позиция 282"

    "Тройник в изоляции ТШСР 530(12;К52)-7,5-0,6-УХЛ, Газ ТУ 1469-014-01395041-07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 283"

    "Тройник в изоляции ТШС 530(12;К52)х325(11;К42)-7,5-0,6-УХЛ, Газ ТУ 1469-014-01395041-07"

    Кол-во: 10

    "Позиция 284"

    "Отвод в изоляции ОГ 60гр. 530(7;К52)-2250/2250-5,4-0,9-5Ду-У, ТУ 1468-002-74238272-07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 285"

    "Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-22-К-У1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 286"

    "Трубный узел Тройник ТШС 1020 (16К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ102-488-95 с п/к 1020-3шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 287"

    "Трубный узел Отвод ОКШ 90* 1020(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ102-488-95 с п/к 1020-2шт."

    Кол-во: 15

    "Позиция 288"

    "Трубный узел Отвод ОКШ 30* 1020(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ102-488-95 с п/к 1020-2шт ГазТУ102-488/3-05"

    Кол-во: 5

    "Позиция 289"

    "Труба 1020х18, К60, ТУ 1381-012-05757848-2005, Рраб.7,4 Мпа"

    Кол-во: 25.26

    "Позиция 290"

    "Труба - 720х16, К60, ТУ 1381-012-05757848-05, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-05, Рраб. 7,4МПа"

    Кол-во: 13.022

    "Позиция 291"

    "Тройник ТШС 1020(18К60)х720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ 1469-014-01395041-07с заводской изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 8

    "Позиция 292"

    "Днище ДШ 720 (15К52)-7,5-0,6-УХЛ ТУ102-488-95 с изол. по ТУ1469-002-04834179-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Труба 1020х18, К60, ТУ 1381-012-05757848-2005, Рраб.7,4 Мпа"

    Кол-во: 15.645

    "Позиция 294"

    "Труба - 720х16, К60, ТУ 1381-012-05757848-05, НПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-05, Рраб. 7,4МПа"

    Кол-во: 19.54

    "Позиция 295"

    "Тройник ТШС 1020(18К60)х720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ГазТУ 1469-014-01395041-07с заводской изоляцией Пк-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Кабель 2XSEYBY 6/10кВ 3х70 RM/16"

    Кол-во: 0.223

    "Позиция 297"

    "Труба 1720х16 ТУ 39-04-01297858-01 ст.20"

    Кол-во: 65.502

    "Позиция 298"

    "Отвод в изоляции ОГ 45гр. 530 (7;К52)-1850/1850-5,4-0,9-5Ду-У, ТУ 1468-002-74238272-07"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211075785
    Поставка трубы стальной
    Поставка трубы стальной
    592756
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    4 338 272
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП225198
    Запрос предложений на поставку нержавеющих труб
    Запрос предложений на поставку нержавеющих труб
    590453
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 735 231
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    РКС-ХОЛДИНГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211050227
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы стальной в период с 01.02.2022 по 30.04.2022. № закупки РКСМ-1259
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы стальной в...
    588845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    12 452 720
    Лоты:
    2
    Регионы 4:
    Пензенская область
    Все регионы
    Пензенская область, Карелия республика, Пермский край, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Попозиционная № ГП135492
    Реализация (продажа) невостребованного оборудования
    Реализация (продажа) невостребованного оборудования
    564190
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.12.2021 08:00(GMT+03:00)
    66 210 374
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП006499
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    357311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 09:00(GMT+03:00)
    155 400 944
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЗАО НЗЛ
    Запрос предложений № ГП932564
    Открытый запрос предложений на выполнение работ по калибровки труб для нужд ЗАО «НЗЛ»
    Открытый запрос предложений на выполнение работ по калибровки труб для нужд ЗАО «НЗЛ»
    262864
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.08.2019 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НГКЦ
    Продажа без объявления цены № ГП015814
    Реализация невостребованного бурового оборудования
    Реализация невостребованного бурового оборудования
    332090
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    30.04.2020 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    13.03.2020 г., 11:09
    Дата аукциона:
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП925727
    Выбор поставщика трубной продукции (Базовая ЭСН)
    Выбор поставщика трубной продукции (Базовая ЭСН)
    202876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить