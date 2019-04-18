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Номер извещения
ГП915936
Уникальный номер закупки
1896-А-ВВ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 09:00 GMT +318.04.2019 09:0018.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915936Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 09:0022.04.2019 09:0022.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915936Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
23.04.2019 09:0023.04.2019 09:0023.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915936Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 09:0024.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915936Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.04.201924.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915936Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край) Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)
Начальная цена
54,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
34 187,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
633,10 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, г. Артем, ул. Ватутина, д.4/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 09:00 GMT +318.04.2019 09:0018.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915936Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 09:0022.04.2019 09:0022.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915936Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
23.04.2019 09:0023.04.2019 09:0023.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915936Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 09:0024.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915936Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.04.201924.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915936Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)
Начальная цена
233,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
25 518,49 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
109,10 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Лазо, 71.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 09:00 GMT +318.04.2019 09:0018.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915936Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 09:0022.04.2019 09:0022.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915936Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
23.04.2019 09:0023.04.2019 09:0023.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915936Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 09:0024.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915936Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.04.201924.04.2019 09:0024.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915936Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Забайкальский край)
Начальная цена
35,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
35 021,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 000,60 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Забайкальский край, р-н Оловяннинский, п/ст Ясная, ул. Ленина.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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