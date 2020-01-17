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    Главная / Торги / Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС 2011 г.в., инв номер 5645301

    Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС 2011 г.в., инв номер 5645301

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.01.2020 08:0017.01.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927498Дата и время окончания срока приема заявок Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.ДолгопрудныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927498

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС 2011 г.в., инв номер 5645301

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП927498_second_parts_protocol_winner.rtf

    Изменения в извещении

    отчет об оценке

    Информация о проведении осмотра

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    фотоматериалы

    справка о балансовой стоимости

    проект договора купли-продажи

    презентация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Юридический адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Почтовый адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Контактный телефон

    +7 495 408-87-46

    Факс

    +7 495 565-77-04

    Адрес электронной почты

    allternata@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапенкова Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Долгопрудный

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.01.2020 08:00 GMT +317.01.2020 08:0017.01.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927498Дата и время окончания срока приема заявок Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.Долгопрудный

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.01.2020 09:0020.01.2020 09:0020.01.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927498Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.Долгопрудный

    Дата и время проведения

    31.01.2020 10:0031.01.2020 10:0031.01.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927498Дата и время проведения Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.Долгопрудный

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2020 14:0031.01.2020 14:0031.01.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927498Подведение итогов не позднее Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.Долгопрудный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202031.01.2020 14:0031.01.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927498Подведение итогов не позднее Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.Долгопрудный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.

    Начальная цена

    228 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с проектом Договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область г.Долгопрудный, напротив Научного пер., д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель выплачивает 100% от стоимости транспортного средства в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Продавца, указанного в реквизитах договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ДНПП
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Адрес местонахождения

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    отчет об оценке

    13.01.2020

    Информация о проведении осмотра

    13.01.2020

    презентация

    13.01.2020

    фотоматериалы

    13.01.2020

    справка о балансовой стоимости

    13.01.2020

    проект договора купли-продажи

    13.01.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/563371/name/5e37fe6f55b605.71296771

    03.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобили легковые для индивидуального и служебного пользования"

    Кол-во: 1

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