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Номер извещения
ГП927498
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС 2011 г.в., инв номер 5645301
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 408-87-46
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
allternata@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапенкова Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
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Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.01.2020 08:00 GMT +317.01.2020 08:0017.01.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927498Дата и время окончания срока приема заявок Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.Долгопрудный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.01.2020 09:0020.01.2020 09:0020.01.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927498Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.Долгопрудный
Дата и время проведения
31.01.2020 10:0031.01.2020 10:0031.01.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927498Дата и время проведения Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.Долгопрудный
Подведение итогов не позднее
31.01.2020 14:0031.01.2020 14:0031.01.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927498Подведение итогов не позднее Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.Долгопрудный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.01.202031.01.2020 14:0031.01.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927498Подведение итогов не позднее Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.Долгопрудный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа легкового автомобиля гольф- класса для служебного и индивидуального пользования РЕНО ФЛЮЕНС, 2011 г.в., передний привод, механическая коробка передач, пробег 249130 км, мощность двигателя 106 л.с., объем двигателя 1598 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет темно-серый, состояние удовлетворительное.
Начальная цена
228 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область г.Долгопрудный, напротив Научного пер., д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
29.10.2
28
Документация лота
Кол-во: 1
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