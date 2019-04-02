www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915940
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 17:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 12:00 GMT +302.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915940Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 12:0002.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915940Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.Москва
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 12:0024.04.2019 12:0024.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915940Подведение итогов не позднее Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.
Начальная цена
269 250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РМНТК Нефтеотдача
Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
09.10.12.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.