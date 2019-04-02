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    Главная / Торги / АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.

    АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915940Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915940

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 17:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Приложение 1

    Приложение 2

    Проект договора

    Формы

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3041

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    dbobrov@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бобров Дмитрий Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 12:00 GMT +302.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915940Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 12:0002.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915940Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2019 12:0024.04.2019 12:0024.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915940Подведение итогов не позднее Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.201924.04.2019 12:0024.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915940Подведение итогов не позднее Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин в 2019 г.

    Начальная цена

    269 250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РМНТК Нефтеотдача
    Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    09.10.12.190

    Услуги, связанные с добычей нефти, газового конденсата и горючего природного газа, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг бурового подрядчика при бурении скважин"

    Кол-во: 0

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