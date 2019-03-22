Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Попозиционная закупка в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на поставку ; - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт. Объект: Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимостью для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая (2.1.1. этап)

    Попозиционная закупка в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на поставку ; - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт. Объект: Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимостью для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая (2.1.1. этап)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 14:0022.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915938Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции в покрытии"ТДЦ" - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт. По Объекту:" Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимостью для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая (2.1.1. этап)" По адресу;г. Москва, пересечение ул. Авиаторов с ул. Родниковая полного объема в период с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915938

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на поставку ; - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт. Объект: Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимостью для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая (2.1.1. этап)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 17:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Памятка ЭТП ГПБ

    Приложение № 1

    Приложение № 2

    Приложение № 2.1

    Приложение № 3

    Приложение № 4

    Приложение № 5А

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС ИНЖ
    Все закупки и тендеры АРКС ИНЖ

    Юридический адрес

    123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1

    Контактный телефон

    +7 495 969-28-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.kulikov@arks-eng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куликов Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    строительство дорог, строительство, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизной продукции в покрытии"ТДЦ" - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт. По Объекту:" Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимостью для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая (2.1.1. этап)" По адресу;г. Москва, пересечение ул. Авиаторов с ул. Родниковая полного объема в период с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.201925.03.2019 14:0025.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915938Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции в покрытии"ТДЦ" - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт. По Объекту:" Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимостью для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая (2.1.1. этап)" По адресу;г. Москва, пересечение ул. Авиаторов с ул. Родниковая полного объема в период с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизной продукции в покрытии"ТДЦ" - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт. По Объекту:" Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимостью для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая (2.1.1. этап)" По адресу;г. Москва, пересечение ул. Авиаторов с ул. Родниковая полного объема в период с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, пересечение ул. Авиаторов с ул. РодниковаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата 100%, по факту отгрузки в течении 20 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС ИНЖ
    Все закупки и тендеры АРКС ИНЖ

    Адрес местонахождения

    123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1,

    123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1

    Классификатор ОКПД2

    07

    Руды металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гайка М24 ст.35 ТДЦ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Гайка М27 ст.35 ТДЦ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Гайка М30 ст.35 ТДЦ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 4"

    "Болт М24х140 ст.35(П/Р)ТДЦ "

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Болт М27х150 ст.35(П/Р)ТДЦ "

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "Болт М30х160 ст.35(П/Р)ТДЦ "

    Кол-во: 250

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП834266
    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
    183269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.06.2019 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить