Лот 1

Поставка метизной продукции в покрытии"ТДЦ" - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт. По Объекту:" Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимостью для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая (2.1.1. этап)" По адресу;г. Москва, пересечение ул. Авиаторов с ул. Родниковая полного объема в период с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г