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Номер извещения
ГП915938
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Попозиционная закупка в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на поставку ; - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт. Объект: Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимостью для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая (2.1.1. этап)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1
Контактный телефон
+7 495 969-28-60
Факс
Адрес электронной почты
a.kulikov@arks-eng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куликов Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка метизной продукции в покрытии"ТДЦ" - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт. По Объекту:" Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимостью для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая (2.1.1. этап)" По адресу;г. Москва, пересечение ул. Авиаторов с ул. Родниковая полного объема в период с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.03.201925.03.2019 14:0025.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915938Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции в покрытии"ТДЦ" - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт. По Объекту:" Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимостью для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая (2.1.1. этап)" По адресу;г. Москва, пересечение ул. Авиаторов с ул. Родниковая полного объема в период с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизной продукции в покрытии"ТДЦ" - Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт. По Объекту:" Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимостью для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул.Авиаторов с ул.Родниковая (2.1.1. этап)" По адресу;г. Москва, пересечение ул. Авиаторов с ул. Родниковая полного объема в период с 26.03.2019 г. по 08.04.2019 г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
- Болт М30х160 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 250 шт. - Болт М27х150 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 150 шт. - Болт М24х140 ГОСТ7798-70 ст.35(П/Р) – 100 шт. - Гайка М30 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 250 шт. - Гайка М27 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 150 шт. - Гайка М24 ГОСТ 5915-70 ст.35(ТДЦ) – 100 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, пересечение ул. Авиаторов с ул. РодниковаяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКС ИНЖ
Все закупки и тендеры АРКС ИНЖ
Адрес местонахождения
123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1,
123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 250
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 250
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