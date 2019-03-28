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    Главная / Торги / Поставка инструмента для изготовления мебели

    Поставка инструмента для изготовления мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 13:1328.03.2019 13:13Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента для изготовления мебелиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927029

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента для изготовления мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4386

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.daminov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даминов Дамир Ильдарович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента для изготовления мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 16:0026.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927029Подведение итогов не позднее Поставка инструмента для изготовления мебелиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента для изготовления мебели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответсвии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответсвии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответсвии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.110

    Напильники слесарные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина STIHL MS 250 шина 40см."

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Цепь STIHL MS 250 шина 40см."

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Бензопила STIHL MS 250 шина 40см."

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Шина STIHL MS 180 шина 35см."

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Цепь STIHL MS 180 шина 35см."

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Бензопила StihL MS 250 C-BE 16" 11232000528k"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Бензопила STIHL MS 180 шина 35см."

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Диск пильный для пилорамы Алтай NOOK D=600 Z=18 d=50 S=4.0 B=5,6 АА y=250 FI-90"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "JAT-360K Пневматический нагнетатель консистентных смазок, 6 предметов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Нагнетатель густой смазки HG-68213S AE&T пневматический из нержавеющей стали"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Ремень для станка М19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Ремень для станка А 1250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Ремень для станка А 1120"

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Ремень для станка А 1600"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Ремень для станка А 1194LI"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Ремень для станка А 13-127 ТА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Ремень для станка А 787LI"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Ремень для станка А 213LI"

    Кол-во: 9

    "Позиция 19"

    "Ремень для станка А 710LI"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Ремень для станка К1250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Диск пильный для циркулярных пил 160 х 2.4/1.6 х 20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Диск пильный для циркулярных пил 210 х 2 х 30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Диск пильный для циркулярных пил 255 х 2.3 х 30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Диск пильный для циркулярных пил 216 х 2.4 х 30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Диск заточной для цепных пил 100х4.5 х10.2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Диск заточной для ленточных пил ТN 7710321С 150х6/2х32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Пила ленточная повышенной твердости, BAHCO биметалл, длина 4026мм, ширина -35мм толщина -0,9мм шаг -22зуба на 1м"

    Кол-во: 60

    "Позиция 28"

    "Цепь для электропилы Макита UC 4041A 56 зубьев шаг 3.8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Кромкооблицовочный станок мод. MF50S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Пылеулавливающий агрегат УВП- 3000ФК1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Форматно-раскроечный станок ROBLAND E 2500 Артикул: 21040629"

    Кол-во: 1

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