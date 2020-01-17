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    Главная / Торги / Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования АУДИ А6 2010 г.в., инв.номер 5645184

    Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования АУДИ А6 2010 г.в., инв.номер 5645184

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.01.2020 08:0017.01.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927496Дата и время окончания срока приема заявок Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.ДолгопрудныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927496

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования АУДИ А6 2010 г.в., инв.номер 5645184

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    справка о балансовой стоимости

    фотоматериалы

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Информация о месте осмотра

    ГП927496_second_parts_protocol_winner.rtf

    презентация

    проект договора купли-продажи

    отчет об оценке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Юридический адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Почтовый адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Контактный телефон

    +7 495 408-87-46

    Факс

    +7 495 565-77-04

    Адрес электронной почты

    allternata@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапенкова Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Долгопрудный

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.01.2020 08:00 GMT +317.01.2020 08:0017.01.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927496Дата и время окончания срока приема заявок Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.Долгопрудный

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.01.2020 09:0020.01.2020 09:0020.01.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927496Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.Долгопрудный

    Дата и время проведения

    31.01.2020 10:0031.01.2020 10:0031.01.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927496Дата и время проведения Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.Долгопрудный

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2020 14:0031.01.2020 14:0031.01.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927496Подведение итогов не позднее Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.Долгопрудный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202031.01.2020 14:0031.01.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927496Подведение итогов не позднее Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.Долгопрудный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.

    Начальная цена

    264 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с проектом Договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область г.Долгопрудный, напротив Научного пер., д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель выплачивает 100% от стоимости транспортного средства в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Продавца, указанного в реквизитах договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ДНПП
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Адрес местонахождения

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    отчет об оценке

    13.01.2020

    фотоматериалы

    13.01.2020

    справка о балансовой стоимости

    13.01.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/563419/name/5e38025d830664.13648723

    03.02.2020

    презентация

    13.01.2020

    Информация о месте осмотра

    13.01.2020

    проект договора купли-продажи

    13.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобили легковые для индивидуального и служебного пользования"

    Кол-во: 1

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