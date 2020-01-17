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Номер извещения
ГП927496
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования АУДИ А6 2010 г.в., инв.номер 5645184
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 408-87-46
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
allternata@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапенкова Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.01.2020 08:00 GMT +317.01.2020 08:0017.01.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927496Дата и время окончания срока приема заявок Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.Долгопрудный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.01.2020 09:0020.01.2020 09:0020.01.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927496Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.Долгопрудный
Дата и время проведения
31.01.2020 10:0031.01.2020 10:0031.01.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927496Дата и время проведения Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.Долгопрудный
Подведение итогов не позднее
31.01.2020 14:0031.01.2020 14:0031.01.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927496Подведение итогов не позднее Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.Долгопрудный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.01.202031.01.2020 14:0031.01.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927496Подведение итогов не позднее Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.Долгопрудный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа легкового автомобиля бизнес-класса для служебного и индивидуального пользования AUDI A6, 2010 г.в., полный привод, автоматическая коробка передач, пробег 328978 км, мощность двигателя 220л.с., объем двигателя 2773 куб.см, тип двигателя бензиновый, цвет черный, состояние удовлетворительное.
Начальная цена
264 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область г.Долгопрудный, напротив Научного пер., д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
29.10.2
28
Документация лота
Кол-во: 1
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