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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку металлопроката

    Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 12:0026.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915910Дата и время окончания срока приема заявок МеталлопрокатСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915910

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 16:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Юридический адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 812 603-20-38 доб. 7541

    Факс

    +7 812 527-38-90

    Адрес электронной почты

    o.belyaev@Reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляев Олег Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 12:00 GMT +326.03.2019 12:0026.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915910Дата и время окончания срока приема заявок МеталлопрокатСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 12:0026.03.2019 12:0026.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915910Дата и время вскрытия заявок МеталлопрокатСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2019 18:0026.03.2019 18:0026.03.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915910Подведение итогов не позднее МеталлопрокатСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.201926.03.2019 18:0026.03.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915910Подведение итогов не позднее МеталлопрокатСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлопрокат"

    Кол-во: 0

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