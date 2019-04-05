Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме № 65/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Запрос котировок в электронной форме № 65/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)КалугаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915930

    Уникальный номер закупки

    65/19-ЗКТЭ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме № 65/19-ЗКТЭ на право заключения договора поставки запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 17:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    порядок проведения закупки

    Изменения в извещении

    изменения от 29.03.2019

    извещение с изм.

    условия проведения закупки с изм.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Юридический адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Почтовый адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Контактный телефон

    +7 4842 90-07-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    osipovaua@rempm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 08:00 GMT +305.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 08:0005.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915930Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915930Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Начальная цена

    180 428,18

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мотор-барабаны"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 08:00 GMT +305.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 08:0005.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915930Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915930Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Начальная цена

    180 428,18

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мотор-барабаны"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 08:00 GMT +305.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 08:0005.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915930Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915930Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Начальная цена

    180 428,18

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мотор-барабаны"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 08:00 GMT +305.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 08:0005.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915930Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915930Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Начальная цена

    180 428,18

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мотор-барабаны"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 08:00 GMT +305.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 08:0005.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915930Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915930Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Начальная цена

    180 428,18

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотор-барабаны"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 08:00 GMT +305.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 08:0005.04.2019 08:0005.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915930Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915930Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)Калуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и комплектующих (мотор-барабаны)

    Начальная цена

    180 428,18

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мотор-барабаны"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201892
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №1: УАЗ-315195, двигатель 409050*D3035305.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    30 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:25
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201894
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №2: УАЗ-29894 UAZ Patriot, двигатель 409050*Е3040344.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586032
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    42 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:33
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201898
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №3: Грузовой фургон ГАЗ-2752, двигатель № 2.4L-DOHC*311700353.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    27 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:46
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201900
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №4: Самосвал КАМАЗ-65115, двигатель 740.30-260 2306624.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586058
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    111 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:54
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201910
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №5: Кран автомобильный КС-55713-3 на шасси УРАЛ-4320-1934-30 "Галичанин", двигатель ЯМЗ-238М2-26.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    144 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 11:46
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201928
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №6: Автотопливозаправщик АТЗ мод. 56142-061 МАЗ-533702-2140, двигатель ЯМЗ – 236НЕ -20.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586130
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    336 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:22
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201932
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №7: Прицеп – цистерна НЕФАЗ -8602-10.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    24 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:23
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201934
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №8: Трактор гусеничный ТДТ – 55А-05, двигатель 093723.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586157
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    264 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:33
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить