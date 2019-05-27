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    Главная / Торги / Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА, не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»

    Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА, не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2019 17:0027.05.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915934Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА, не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915934

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА, не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 17:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ссылка на Руководства по монтажу и эксплуатации на ЗРА

    Проект договора

    Приложение к Техническому заданию

    Квалификационные требования к участникам

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Ссылка на паспорта ЗРА

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма ТКП изм от 04.04.2019г

    Изменения в извещении

    Техническое задание изм от 04.04.2019г

    Изменения в извещении

    Перечень ЗРА с серийными номерами

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2732

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Vasileva@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА, не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2019 17:00 GMT +327.05.2019 17:0027.05.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915934Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА, не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.05.2019 17:0027.05.2019 17:0027.05.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915934Дата и время вскрытия заявок Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА, не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915934Подведение итогов не позднее Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА, не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915934Подведение итогов не позднее Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА, не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности запорной трубопроводной арматуры (ЗРА, не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложенной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    92.51.12.175

    Услуги по проведению анализа, экспертизы и оценки физического и технического состояния документов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение технической оценки пригодности, технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности (далее – ЭПБ) запорной трубопроводной арматуры (ЗРА, не сертифицированной в соответствии с ТР ТС 032/010/012), перевезенной с КС «Казачья» для вовлечения в проект строительства УПГТ КС «Славянская»"

    Кол-во: 1

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