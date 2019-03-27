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    Главная / Торги / Оказание услуг по расширенной гарантийной поддержке сетевого оборудования и программного обеспечения резервного копирования данных

    Оказание услуг по расширенной гарантийной поддержке сетевого оборудования и программного обеспечения резервного копирования данных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915908Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по расширенной гарантийной поддержке сетевого оборудования и программного обеспечения резервного копирования данныхМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915908

    Уникальный номер закупки

    430-КД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по расширенной гарантийной поддержке сетевого оборудования и программного обеспечения резервного копирования данных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@ant-srv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохоров Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по расширенной гарантийной поддержке сетевого оборудования и программного обеспечения резервного копирования данных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 09:00 GMT +327.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915908Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по расширенной гарантийной поддержке сетевого оборудования и программного обеспечения резервного копирования данныхМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2019 09:0027.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915908Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по расширенной гарантийной поддержке сетевого оборудования и программного обеспечения резервного копирования данныхМосква

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 18:0005.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915908Подведение итогов не позднее Оказание услуг по расширенной гарантийной поддержке сетевого оборудования и программного обеспечения резервного копирования данныхМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915908Подведение итогов не позднее Оказание услуг по расширенной гарантийной поддержке сетевого оборудования и программного обеспечения резервного копирования данныхМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по расширенной гарантийной поддержке сетевого оборудования и программного обеспечения резервного копирования данных

    Начальная цена

    46 453 568,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    62.02.3

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по расширенной гарантийной поддержке сетевого оборудования и программного обеспечения резервного копирования данных"

    Кол-во: 0

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