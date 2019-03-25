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    Главная / Торги / Лакокрасочные, строительные материалы на Строительный проезд 12

    Лакокрасочные, строительные материалы на Строительный проезд 12

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 10:3025.03.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915919Дата и время окончания срока приема заявок Лакокрасочные, строительные материалыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915919

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лакокрасочные, строительные материалы на Строительный проезд 12

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 16:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Условия поставки/контактная информация

    Документы для заключения договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ШОССЕ
    Все закупки и тендеры АО ШОССЕ

    Юридический адрес

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Почтовый адрес

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Контактный телефон

    +7 499 492-61-11

    Факс

    +7 499 492-90-00

    Адрес электронной почты

    p.kolesnikov@abzshosse.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесников Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лакокрасочные, строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915919Подведение итогов не позднее Лакокрасочные, строительные материалыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лакокрасочные, строительные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Строительный проезд дом 12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ШОССЕ
    Все закупки и тендеры АО ШОССЕ

    Адрес местонахождения

    125363, Российская Федерация, Москва, Строительный проезд, 12

    Классификатор ОКПД2

    32.91.19.120

    Кисти технические

    20.30.21.130

    Краски, эмали и глазури стекловидные

    20.30.11.120

    Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Черенок (удлинитель) для бюгеля"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Кисть малярная 50мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Кисть малярная 75мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Кисть малярная 100мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Валик малярный для алкидных красок 200мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Валик малярный для фасадной краски 250мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Бюгель для валика 200мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Бюгель для валика 250мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Растворитель Р-646"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Отвердитель эмали "ИЗУР-021""

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Краска белая МЛ 1110"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Краска желтая МЛ 1110"

    Кол-во: 80

    "Позиция 13"

    "Краска красная МЛ 1110"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Краска черная МЛ 1110"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Краска синяя МЛ 1110"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Краска серебрянка (БТ-177)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 17"

    "Краска фасадная белая, влагостойкая (ВД-АК-1180)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 18"

    "Щетка металлическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Тачка садово-строительная, уселенная, до 350 кг, двухколесная, литое колесо"

    Кол-во: 2

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