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Номер извещения
31907656893
Уникальный номер закупки
ТКС-К-003-19
Наименование закупки
Компания АО «Тамбовские коммунальные системы» настоящим извещает Вас о проведении открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров оказание услуг по техническому обслуживанию преобразователей частоты для нужд АО «Тамбовские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Почтовый адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
Контактный телефон
+7 4752 70-07-00 доб. 1902
Факс
--
Адрес электронной почты
BelovaNV@tamcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белова Наталия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тамбов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию преобразователей частоты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 10:00 GMT +304.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907656893Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию преобразователей частоты Тамбов
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 10:00GMT +304.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907656893Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию преобразователей частоты Тамбов
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.04.201911.04.2019 17:0011.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907656893Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию преобразователей частоты Тамбов
Подведение итогов не позднее
18.04.2019 17:0018.04.2019 17:0018.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907656893Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию преобразователей частоты Тамбов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию преобразователей частоты
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тамбовская область, с. ТатановоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
27.11
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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