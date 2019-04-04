Компания АО «Тамбовские коммунальные системы» настоящим извещает Вас о проведении открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров оказание услуг по техническому обслуживанию преобразователей частоты для нужд АО «Тамбовские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907656893 Уникальный номер закупки ТКС-К-003-19 Номер закупки Наименование закупки Компания АО «Тамбовские коммунальные системы» настоящим извещает Вас о проведении открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров оказание услуг по техническому обслуживанию преобразователей частоты для нужд АО «Тамбовские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Тамбовские коммунальные системы

Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы Юридический адрес 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5 Почтовый адрес 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5 Контактный телефон +7 4752 70-07-00 доб. 1902 Факс -- Адрес электронной почты BelovaNV@tamcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Белова Наталия Владимировна Место рассмотрения предложений Тамбов Закупки и тендеры Тамбовская область Закупки и тендеры Услуги по ремонту электрического оборудования Ключевые слова:

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