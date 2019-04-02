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Номер извещения
ГП915952
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Полуавтомат сварочный Phoenix 355 HP MM TKM, EWM (Германия). С тележкой. Без горелки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 07:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 292-79-13 доб. 1234
Факс
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Адрес электронной почты
pavlova.np@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Наталия Петровна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Полуавтомат сварочный Phoenix 355 HP MM TKM, EWM (Германия). С тележкой. Без горелки для ОЗНА-Инжиниринг
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полуавтомат сварочный Phoenix 355 HP MM TKM, EWM (Германия). С тележкой. Без горелки для ОЗНА-Инжиниринг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
до склада ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" 450069, г. Уфа, ул. Гвардейская, 55аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
29.43.20.710
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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