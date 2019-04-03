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Номер извещения
ГП927324
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Теплоизоляционные материалы Пеноплэкс (Опорная база)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 4466
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
t.potapova@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Теплоизоляционные материалы Пеноплэкс (Опорная база)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Теплоизоляционные материалы Пеноплэкс (Опорная база)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
149,877 м3; 65,85 пог.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется железнодорожным транспортом транспортом силами поставщика по адресу: ст. Лена ВСЖД; код ж/д станции 927105, Иркутская область, г. Усть-КутРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
23.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 32.35
Кол-во: 0.176
Кол-во: 27.41
Кол-во: 6.54
Кол-во: 0.047
Кол-во: 0.47
Кол-во: 38
Кол-во: 0.145
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.08
Кол-во: 10.2
Кол-во: 7.656
Кол-во: 43.512
Кол-во: 11.336
Кол-во: 3.465
Кол-во: 0.8
Кол-во: 17.5
Кол-во: 4
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