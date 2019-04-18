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    Главная / Торги / Запрос предложений по годовой потребности хозяйственных и санитарно-гигиенических товаров

    Запрос предложений по годовой потребности хозяйственных и санитарно-гигиенических товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.04.2019 11:0018.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915896Дата и время окончания срока приема заявок Поставка годовой потребности хозяйственных и санитарно-гигиенических товаровКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915896

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений по годовой потребности хозяйственных и санитарно-гигиенических товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение №3

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3090

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Smirnova@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка годовой потребности хозяйственных и санитарно-гигиенических товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.04.2019 11:00 GMT +318.04.2019 11:0018.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915896Дата и время окончания срока приема заявок Поставка годовой потребности хозяйственных и санитарно-гигиенических товаровКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915896Подведение итогов не позднее Поставка годовой потребности хозяйственных и санитарно-гигиенических товаровКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915896Подведение итогов не позднее Поставка годовой потребности хозяйственных и санитарно-гигиенических товаровКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка годовой потребности хозяйственных и санитарно-гигиенических товаров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кисть флейцевая КФ100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "кисть плоская кп50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "кисть ручник КР25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "кисть ручник КР15"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "лопата снеговая пластмасовая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "лопата штыковая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "порошок стиральный 400гр"

    Кол-во: 27

    "Позиция 8"

    "Кисть КР70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Элемент питания CR2016"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Мешок строительный"

    Кол-во: 240

    "Позиция 11"

    "Мелки школьные"

    Кол-во: 45

    "Позиция 12"

    "Черенок под грабли"

    Кол-во: 36

    "Позиция 13"

    "Грабли веерные"

    Кол-во: 31

    "Позиция 14"

    "Корщетка"

    Кол-во: 260

    "Позиция 15"

    "Стрейч-пленка рулон 300м"

    Кол-во: 85

    "Позиция 16"

    "Элемент питания SR626"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Метла пластиковая"

    Кол-во: 390

    "Позиция 18"

    "Шпагат"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Элемент питания LR-3 (мизинчик)"

    Кол-во: 62

    "Позиция 20"

    "Элемент питания А23 (полумизинчик)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Элемент питания LR-6 (пальчик)"

    Кол-во: 358

    "Позиция 22"

    "Белизна"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Чистящее средство "Санокс""

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Мыло туалетное 100гр"

    Кол-во: 41860

    "Позиция 25"

    "Клей супермомент 3г"

    Кол-во: 43

    "Позиция 26"

    "Сушилка для рук"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Совок металлический"

    Кол-во: 35

    "Позиция 28"

    "Смётка с совком"

    Кол-во: 27

    "Позиция 29"

    "Черенок для лопаты"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "Лопата совковая"

    Кол-во: 135

    "Позиция 31"

    "Брелок для ключей пласт."

    Кол-во: 310

    "Позиция 32"

    "Мыльница дозатор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Средство для стекол Мистер Мускул"

    Кол-во: 70

    "Позиция 34"

    "Валик 200мм с ручкой"

    Кол-во: 185

    "Позиция 35"

    "Щетка-сметка с деревянной ручкой"

    Кол-во: 466

    "Позиция 36"

    "Ткань обтирочная "Неткол" 50м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Замок навесной большой, с длинной дужкой"

    Кол-во: 45

    "Позиция 38"

    "Замок навесной 60-80мм"

    Кол-во: 245

    "Позиция 39"

    "Доводчик GEZE до 120кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Корзина для мусора"

    Кол-во: 24

    "Позиция 41"

    "Мешок для мусора ПВД 120л 70х110см"

    Кол-во: 240

    "Позиция 42"

    "Мешок для мусора ПВД 60л 50х70см"

    Кол-во: 269

    "Позиция 43"

    "Туалетная бумага, Мягкий знак, рулон"

    Кол-во: 9974

    "Позиция 44"

    "Черенок для швабры"

    Кол-во: 363

    "Позиция 45"

    "Швабра шестирядная с жестким ворсом"

    Кол-во: 628

    "Позиция 46"

    "Таблетки для очистки кофемашин от эфирных масел BOSCH"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Таблетки для декальцинации"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Таблетки для посудомоечных машин Finish Quantum Max (80 штук в упаковке)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Чистящее средство универсальное Пемолюкс"

    Кол-во: 183

    "Позиция 50"

    "Средство от всех видов насекомых Mr.Volt Дихлофос аэрозоль 200 мл"

    Кол-во: 18

    "Позиция 51"

    "Полироль для мебели Pronto Антипыль Антиаллерген"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Средство для сантехники Domestos Кристальная чистота 1 л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Средство для прочистки труб Tiret 1 л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Салфетка хозяйственная универсальная 30х30 см"

    Кол-во: 32

    "Позиция 55"

    "Перчатки резиновые Paclan Professional"

    Кол-во: 150

    "Позиция 56"

    "Перчатки резиновые Paclan Professional"

    Кол-во: 210

    "Позиция 57"

    "Перчатки одноразовые нитриловые неопудренные размер L 50 пар в упаковке"

    Кол-во: 106

    "Позиция 58"

    "Мешки для мусора на 30 литров (10 мкм, в рулоне 30 штук, 50x60 см)"

    Кол-во: 180

    "Позиция 59"

    "Мешки для мусора на 160 литров черные (65 мкм, в пачке 10 штук, 90x120 см)"

    Кол-во: 52

    "Позиция 60"

    "Салфетки бумажные Luscan Profi Pack 1-слойные"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Салфетки бумажные Luscan Profi Pack 1-слойные"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Салфетки бумажные 2-слойные 24х24 см белые (100 штук в упаковке)"

    Кол-во: 111

    "Позиция 63"

    "Ложка одноразовая чайная белая 125 мм 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Тарелка одноразовая пластиковая белая 167 мм 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Стакан одноразовый пластиковый синий 200 мл 50 штук в упаковке"

    Кол-во: 30

    "Позиция 66"

    "Стакан одноразовый пластиковый белый 200 мл 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 32

    "Позиция 67"

    "Швабра для пола с палкой"

    Кол-во: 32

    "Позиция 68"

    "Ведро пластиковое 10 л без крышки"

    Кол-во: 48

    "Позиция 69"

    "Комплект для мытья окон (губка+резиновый сгон 25 см, ручка телескопическая 120 см)"

    Кол-во: 64

    "Позиция 70"

    "Салфетка хозяйственная универсальная вискоза 30х34 см 3 штуки в упаковке"

    Кол-во: 254

    "Позиция 71"

    "Губки для мытья посуды поролоновые 70х90"

    Кол-во: 184

    "Позиция 72"

    "Средство для стекол и зеркал Синергетик 500 мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Ершик для туалета SVIP"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Дозатор для жидкого мыла металлический 1 л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Автоматический освежитель воздуха Discover"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Сменный баллон для автоматического освежителя Discover"

    Кол-во: 48

    "Позиция 77"

    "Жидкое мыло 5 литров"

    Кол-во: 188

    "Позиция 78"

    "Туалетная бумага Lime в рулонах,200м/рул, ширина рулона 100 мм"

    Кол-во: 1920

    "Позиция 79"

    "Полотенце бумажное 120 шт., TORK (Система H3) Universal, 2-слойное, 24×27,5, Singlefold,"

    Кол-во: 2848

    "Позиция 80"

    "Кисть КР55"

    Кол-во: 50

    "Позиция 81"

    "Освежитель воздуха"

    Кол-во: 138

    "Позиция 82"

    "Ведро оцинкованное"

    Кол-во: 38

    "Позиция 83"

    "Грабли"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Вилка одноразовая белая 165 мм 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Средство для мытья посуды Fairy 450 мл"

    Кол-во: 191

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