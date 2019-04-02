Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш (уторговывание)

    Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш (уторговывание)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915902Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш для нужд ООО "АЛНАС"АльметьевскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915902

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш (уторговывание)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тех.задание

    извещение

    приложение к тех.заданию

    договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Юридический адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Почтовый адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Контактный телефон

    +7 8553 39-36-12 доб. 89874127490

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    Artur.Kashapov@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кашапов Артур Алмазович

    Место рассмотрения предложений

    Альметьевск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш для нужд ООО "АЛНАС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 12:00 GMT +302.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915902Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 12:0002.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915902Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915902Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915902Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш для нужд ООО "АЛНАС"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложения к тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "АЛНАС" г. Альметьевск, ул. Сургутская дом 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60-90 календарных дней с момента поступления товара на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Адрес местонахождения

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.110

    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо 42115.001.005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Импеллер 42115.001.002"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Камера распределительная 42115.001.003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Защита 42213.012.030"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "Защита 42115.001.302"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Защита 42115.001.303"

    Кол-во: 32

    "Позиция 7"

    "Лопасть 42115.001.009"

    Кол-во: 104

    "Позиция 8"

    "Колесо рабочее 42115.001.400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Шпиндель 42115.001.100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Корпус аппарата 42115.001.300"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Аукцион на повышение № ГП907884
    Реализация модульного автономного комплекса (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труба Ду 1020 - 1420
    Реализация модульного автономного комплекса (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труба Ду...
    250245
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.09.2019 18:00(GMT+03:00)
    1
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АЛНАС
    Запрос предложений № ГП037213
    Капитальный ремонт индуктора электропечи индукционной тигельной, модели ИЧТ 6/1,6 С6 литейного цеха ООО “АЛНАС”.
    Капитальный ремонт индуктора электропечи индукционной тигельной, модели ИЧТ 6/1,6 С6 литейного...
    313749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить