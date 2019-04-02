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Номер извещения
ГП915902
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш (уторговывание)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Почтовый адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Контактный телефон
+7 8553 39-36-12 доб. 89874127490
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Artur.Kashapov@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Кашапов Артур Алмазович
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш для нужд ООО "АЛНАС"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 12:00 GMT +302.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915902Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 12:0002.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915902Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915902Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений по поставке запасных частей и комплектующих на дробемётные барабаны 42203 Амурлитмаш для нужд ООО "АЛНАС"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложения к тех.заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "АЛНАС" г. Альметьевск, ул. Сургутская дом 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
28.91.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 32
Кол-во: 104
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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