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Номер извещения
ГП915891
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Программное обеспечение Digitrace Supervisor, Контрольный кабель для NGC-UIT2-ORD(I=1,8 м)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420076, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЗАЛЕСНАЯ, ДОМ 4,
Почтовый адрес
420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д.4
Контактный телефон
+7 843 557-90-58
Факс
--
Адрес электронной почты
omts@ekostroy116.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фёдорова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Программное обеспечение Digitrace Supervisor, Контрольный кабель для NGC-UIT2-ORD(I=1,8 м)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 11:00 GMT +327.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915891Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение Digitrace Supervisor, Контрольный кабель для NGC-UIT2-ORD(I=1,8 м)Казань
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 11:0027.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915891Дата и время вскрытия заявок Программное обеспечение Digitrace Supervisor, Контрольный кабель для NGC-UIT2-ORD(I=1,8 м)Казань
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 15:0029.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915891Подведение итогов не позднее Программное обеспечение Digitrace Supervisor, Контрольный кабель для NGC-UIT2-ORD(I=1,8 м)Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Программное обеспечение Digitrace Supervisor, Контрольный кабель для NGC-UIT2-ORD(I=1,8 м)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань, ул.Залесная 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК ЭКОСТРОЙ
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Адрес местонахождения
420076, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ЗАЛЕСНАЯ, ДОМ 4,
420076, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д.4
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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