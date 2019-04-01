Оказание услуг по разработке проекта на установку фотолюминесцентных систем эвакуации по адресам: г. Москва, пр-кт Вернадского дом. 101 корп.2; г. Москва, ул. Байкальская, д. 9.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907656803 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке проекта на установку фотолюминесцентных систем эвакуации по адресам: г. Москва, пр-кт Вернадского дом. 101 корп.2; г. Москва, ул. Байкальская, д. 9. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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