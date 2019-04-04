Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку контрольно-измерительных приборов для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» на 2019 год. (СКС-1477)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907656384 Уникальный номер закупки СКС-1477 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку контрольно-измерительных приборов для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» на 2019 год. (СКС-1477) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры СКС-1477

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