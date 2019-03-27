выполнение работ по ремонту кровли функционирующего здания КДП на 2 и 4 этажом по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Братск»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907656358 Уникальный номер закупки 293 Номер закупки Наименование закупки выполнение работ по ремонту кровли функционирующего здания КДП на 2 и 4 этажом по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Братск» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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