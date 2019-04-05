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    Главная / Торги / Поставка офисной бумаги для нужд Банка ГПБ (АО) (6 лот)

    Поставка офисной бумаги для нужд Банка ГПБ (АО) (6 лот)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915873Дата и время окончания срока приема заявок Лот №6 – поставка офисной бумаги в Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915873

    Уникальный номер закупки

    ОР19-02-28

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка офисной бумаги для нужд Банка ГПБ (АО) (6 лот)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 271-91-76

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.V.Gromova@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Громова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот №6 – поставка офисной бумаги в Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.06.201920.06.2019 18:0020.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915873Подведение итогов не позднее Лот №6 – поставка офисной бумаги в Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №6 – поставка офисной бумаги в Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»

    Начальная цена

    2 469 216,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    17.12

    Бумага и картон

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот №6 – поставка офисной бумаги в Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»"

    Кол-во: 0

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