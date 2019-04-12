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Номер извещения
ГП927026
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спец.одежды и СИЗ ООО Ульяновскнефтегаз; АО Оренбургнефтеотдача.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Почтовый адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Контактный телефон
+7 846 276-26-00 доб. 4221
Факс
+7 35352 6-42-74
Адрес электронной почты
EGeberlein@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жернаков Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спец.одежды и СИЗ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спец.одежды и СИЗ
Начальная цена
1 224 289,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка спец.одежды и СИЗ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спец.одежды и СИЗ
Начальная цена
1 224 289,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Наименование заказчика
Ульяновскнефтегаз
Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
14.12
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
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