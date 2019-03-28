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    Главная / Торги / Комплектующие PARKER (Паркер). Вентиль Parker. фитинг parker, штуцер parker, заглушка parker

    Комплектующие PARKER (Паркер). Вентиль Parker. фитинг parker, штуцер parker, заглушка parker

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915865Дата и время окончания срока приема заявок согласно офертеСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915865

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплектующие PARKER (Паркер). Вентиль Parker. фитинг parker, штуцер parker, заглушка parker

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-84 доб. 387167

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Petrova2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно оферте

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 10:00 GMT +328.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915865Дата и время окончания срока приема заявок согласно офертеСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 10:0028.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915865Дата и время вскрытия заявок согласно офертеСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 10:0026.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915865Подведение итогов не позднее согласно офертеСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915865Подведение итогов не позднее согласно офертеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно оферте

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно оферте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно офертеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно оферте
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "конус parker"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "фитинг parker"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "штуцер parker"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "заглушки parker"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "вентиль parker"

    Кол-во: 0

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