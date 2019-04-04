Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы фотовидеофиксации и автоматического распознавания государственных номеров автотранспорта на РНС-2 «Мотовилиха».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907656001 Уникальный номер закупки 46 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы фотовидеофиксации и автоматического распознавания государственных номеров автотранспорта на РНС-2 «Мотовилиха». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Конкурсная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья

Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье Юридический адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35 Почтовый адрес 614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28 Контактный телефон +7 342 201-71-54 Факс +7 342 201-71-44 Адрес электронной почты lobanov.e.p@novogor.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Лобанов Евгений Петрович Место рассмотрения предложений г. Пермь, ул. Чернышевского, 28 Закупки и тендеры Пермский край Закупки и тендеры Работы электромонтажные Ключевые слова: транспорт

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