Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы фотовидеофиксации и автоматического распознавания государственных номеров автотранспорта на РНС-2 «Мотовилиха».

    Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы фотовидеофиксации и автоматического распознавания государственных номеров автотранспорта на РНС-2 «Мотовилиха».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907656001Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установки системы автоматического распознавания и фотовидеофиксации государственных номеров автотранспорта на РНС-2 Мотовилихаг. Пермь, ул. Чернышевского, 28Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907656001

    Уникальный номер закупки

    46

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы фотовидеофиксации и автоматического распознавания государственных номеров автотранспорта на РНС-2 «Мотовилиха».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-54

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    lobanov.e.p@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобанов Евгений Петрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установки системы автоматического распознавания и фотовидеофиксации государственных номеров автотранспорта на РНС-2 Мотовилиха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907656001Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установки системы автоматического распознавания и фотовидеофиксации государственных номеров автотранспорта на РНС-2 Мотовилихаг. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 15:00GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907656001Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установки системы автоматического распознавания и фотовидеофиксации государственных номеров автотранспорта на РНС-2 Мотовилихаг. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.04.201910.04.2019 15:0010.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907656001Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установки системы автоматического распознавания и фотовидеофиксации государственных номеров автотранспорта на РНС-2 Мотовилихаг. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2019 15:0016.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907656001Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установки системы автоматического распознавания и фотовидеофиксации государственных номеров автотранспорта на РНС-2 Мотовилихаг. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 15:0016.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907656001Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установки системы автоматического распознавания и фотовидеофиксации государственных номеров автотранспорта на РНС-2 Мотовилихаг. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установки системы автоматического распознавания и фотовидеофиксации государственных номеров автотранспорта на РНС-2 Мотовилиха

    Начальная цена

    251 148,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ПермьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить