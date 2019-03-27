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Номер извещения
31907656386
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моющих средств и хозяйственных товаров для нужд Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Почтовый адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Контактный телефон
+7 347 246-55-33 доб. 30107
Факс
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Адрес электронной почты
l.vafina@mfcrb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вафина Лилия Рафаковна
Место рассмотрения предложений
г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих средств и хозяйственных товаров для нужд Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907656386Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих средств и хозяйственных товаров для нужд Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услугг. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907656386Дата и время вскрытия заявок Поставка моющих средств и хозяйственных товаров для нужд Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услугг. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.03.201928.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907656386Подведение итогов не позднее Поставка моющих средств и хозяйственных товаров для нужд Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услугг. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих средств и хозяйственных товаров для нужд Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Начальная цена
470 293,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РГАУ МФЦ
Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ
Адрес местонахождения
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
47.78.90.000
47.78.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8151
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