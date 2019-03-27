Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки товара - в течение 10 (десять) дней с даты заключения Договора, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 по местному времени. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов, счетов-фактур и подписанных Сторонами товарно-транспортных накладных в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня их получения.