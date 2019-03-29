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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907656007
Уникальный номер закупки
09/АЭ-АО МТ ППК/2019
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию мониторов расписания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170002, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Коминтерна, 18
Почтовый адрес
107078, Российская Федерация, Москва, Новорязанская, 18
Контактный телефон
+7 495 665-61-93 доб. 155
Факс
+7 495 665-61-93
Адрес электронной почты
kudryckiyea@mtppk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудрицкий Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию мониторов расписания
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию мониторов расписания
Начальная цена
1 383 480,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МТ ППК
Все закупки и тендеры АО МТ ППК
Адрес местонахождения
170002, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Коминтерна, 18
107078, Российская Федерация, Москва, Новорязанская, 18
33.12.2
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 48
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