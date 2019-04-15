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    Главная / Торги / Тендер № 61-Т-2019 на выполнение работ по текущему ремонту объектов Самбургского НГКМ, Уренгойского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМ

    Тендер № 61-Т-2019 на выполнение работ по текущему ремонту объектов Самбургского НГКМ, Уренгойского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 21:0015.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915863Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту объектов Самбургского НГКМ, Уренгойского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915863

    Уникальный номер закупки

    61-Т-2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер № 61-Т-2019 на выполнение работ по текущему ремонту объектов Самбургского НГКМ, Уренгойского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы по тендеру

    Изменения в извещении

    Письмо о продлении тендера

    Изменения в извещении

    Письмо о продлении срока подачи предложений

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3353

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барабаш Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту объектов Самбургского НГКМ, Уренгойского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 21:00 GMT +315.04.2019 21:0015.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915863Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту объектов Самбургского НГКМ, Уренгойского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    15.04.2019 21:0015.04.2019 21:0015.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915863Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту объектов Самбургского НГКМ, Уренгойского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2019 16:0030.05.2019 16:0030.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915863Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту объектов Самбургского НГКМ, Уренгойского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 16:0030.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915863Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту объектов Самбургского НГКМ, Уренгойского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту объектов Самбургского НГКМ, Уренгойского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    06

    Добыча сырой нефти и природного газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему ремонту объектов Самбургского НГКМ, Уренгойского НГКМ и Яро-Яхинского НГКМ"

    Кол-во: 0

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