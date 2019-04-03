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Номер извещения
31907658269
Уникальный номер закупки
60-2019
Наименование закупки
Поставка трехфазного асинхронного двигателя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 06:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,
Почтовый адрес
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15
Контактный телефон
+7 34241 7-47-99 доб. 207
Факс
Адрес электронной почты
zakupki.chaivk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсупова Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Чайковский
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Поставка трехфазного асинхронного двигателя
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 06:00 GMT +303.04.2019 06:0003.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658269Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трехфазного асинхронного двигателяЧайковский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2019 14:3003.04.2019 14:3003.04.2019 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907658269Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка трехфазного асинхронного двигателяЧайковский
Дата и время проведения
05.04.2019 07:0005.04.2019 07:0005.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907658269Дата и время проведения Поставка трехфазного асинхронного двигателяЧайковский
Подведение итогов не позднее
08.04.2019 14:3008.04.2019 14:3008.04.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658269Подведение итогов не позднее Поставка трехфазного асинхронного двигателяЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трехфазного асинхронного двигателя
Начальная цена
302 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15
27.11.25.000
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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