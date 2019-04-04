Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на поставку металлопроката для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» на 2019 год.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907655884 Уникальный номер закупки СКС-1468 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на поставку металлопроката для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» на 2019 год. Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры СКС-1468

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru