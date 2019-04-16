www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915866
Уникальный номер закупки
141-624/19,142-624/19, 143-624/19, 144-624/19, 145-624/19
Наименование закупки
Ремонт защитных сооружений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 963 850-92-64
Факс
{}
Адрес электронной почты
Irina.Shevchenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт защитных сооружений №№417549, 417550, 417551 в здании лабораторно-технического корпуса (литер 106, инв.№ 29792)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 08:00 GMT +316.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915866Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт защитных сооружений №№417549, 417550, 417551 в здании лабораторно-технического корпуса (литер 106, инв.№ 29792)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 08:0016.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915866Дата и время вскрытия заявок Ремонт защитных сооружений №№417549, 417550, 417551 в здании лабораторно-технического корпуса (литер 106, инв.№ 29792)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.07.2019 08:0001.07.2019 08:0001.07.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915866Подведение итогов не позднее Ремонт защитных сооружений №№417549, 417550, 417551 в здании лабораторно-технического корпуса (литер 106, инв.№ 29792)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт защитных сооружений №№417549, 417550, 417551 в здании лабораторно-технического корпуса (литер 106, инв.№ 29792)
Начальная цена
496 479,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт защитных сооружений №№417549, 417550, 417551 в здании лабораторно-технического корпуса (литер 106, инв.№ 29792)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Ремонт защитного сооружения №417502 в здании цеха №40 (литер 40 инв. №297091)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 08:00 GMT +316.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915866Дата и время окончания срока приема заявок ремонт защитного сооружения №417502 в здании цеха №40 (литер 40 инв. №297091)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 08:0016.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915866Дата и время вскрытия заявок ремонт защитного сооружения №417502 в здании цеха №40 (литер 40 инв. №297091)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.07.2019 08:0001.07.2019 08:0001.07.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915866Подведение итогов не позднее ремонт защитного сооружения №417502 в здании цеха №40 (литер 40 инв. №297091)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт защитного сооружения №417502 в здании цеха №40 (литер 40 инв. №297091)
Начальная цена
1 559 960,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ремонт защитного сооружения №417502 в здании цеха №40 (литер 40 инв. №297091)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Ремонт защитного сооружения №417504-66 в здании цеха №23 (литер 36, инв. №29898)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 08:00 GMT +316.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915866Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт защитного сооружения №417504-66 в здании цеха №23 (литер 36, инв. №29898)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 08:0016.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915866Дата и время вскрытия заявок Ремонт защитного сооружения №417504-66 в здании цеха №23 (литер 36, инв. №29898)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.07.2019 08:0001.07.2019 08:0001.07.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915866Подведение итогов не позднее Ремонт защитного сооружения №417504-66 в здании цеха №23 (литер 36, инв. №29898)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт защитного сооружения №417504-66 в здании цеха №23 (литер 36, инв. №29898)
Начальная цена
697 092,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт защитного сооружения №417504-66 в здании цеха №23 (литер 36, инв. №29898)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33РемонтРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Ремонт защитных сооружений №№417544, 417545 в здании цеха №3 (литер 50, инв.№297145)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 08:00 GMT +316.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915866Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт защитных сооружений №№417544, 417545 в здании цеха №3 (литер 50, инв.№297145)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 08:0016.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915866Дата и время вскрытия заявок Ремонт защитных сооружений №№417544, 417545 в здании цеха №3 (литер 50, инв.№297145)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.07.2019 08:0001.07.2019 08:0001.07.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915866Подведение итогов не позднее Ремонт защитных сооружений №№417544, 417545 в здании цеха №3 (литер 50, инв.№297145)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт защитных сооружений №№417544, 417545 в здании цеха №3 (литер 50, инв.№297145)
Начальная цена
478 393,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт защитных сооружений №№417544, 417545 в здании цеха №3 (литер 50, инв.№297145)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Ремонт защитных сооружений №417505 в здании цеха №12
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 08:00 GMT +316.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915866Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт защитных сооружений №417505 в здании цеха №12Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 08:0016.04.2019 08:0016.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915866Дата и время вскрытия заявок Ремонт защитных сооружений №417505 в здании цеха №12Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.07.2019 08:0001.07.2019 08:0001.07.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915866Подведение итогов не позднее Ремонт защитных сооружений №417505 в здании цеха №12Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт защитных сооружений №417505 в здании цеха №12
Начальная цена
143 620,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт защитных сооружений №417505 в здании цеха №12
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.