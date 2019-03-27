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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915860
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Эмульсол Т марки А+присадки (экол био и пентак 474)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-06-80
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
romanovaos@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Олеся Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Эмульсол Т марки А-4200 кг присадка экол био-170 кг. пеногаситель пента 474 -55 кг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Эмульсол Т марки А-4200 кг присадка экол био-170 кг. пеногаситель пента 474 -55 кг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка 2 партиями, согласно заявке покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
24.66.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 55
Кол-во: 170
Кол-во: 4200
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