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Номер извещения
31907661993
Уникальный номер закупки
217 752
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ашмарин Артем Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению запроса предложений
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия (после проведения земляных работ на КРЭУ, РЭС, РЭУ на сетях газораспределения)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907661993Подведение итогов не позднее Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия (после проведения земляных работ на КРЭУ, РЭС, РЭУ на сетях газораспределения) Согласно документации по проведению запроса предложений
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия (после проведения земляных работ на КРЭУ, РЭС, РЭУ на сетях газораспределения)
Начальная цена
5 373 732,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
Адрес местонахождения
156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,
156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9
42.11
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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