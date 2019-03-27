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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений № № 07-М-ОЗП/19 на определение лучших оказания услуг по поверке сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов

    Открытый запрос предложений № № 07-М-ОЗП/19 на определение лучших оказания услуг по поверке сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915858Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915858

    Уникальный номер закупки

    07-М-ОЗП/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений № № 07-М-ОЗП/19 на определение лучших оказания услуг по поверке сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Юридический адрес

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    Почтовый адрес

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Контактный телефон

    +7 499 940-33-71 доб. 170

    Факс

    +7 499 940-33-71

    Адрес электронной почты

    o.rogozhin@tsk-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козловский Игорь Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поверке сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915858Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915858Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поверке сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов.Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915858Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915858Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поверке сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов.

    Начальная цена

    2 040 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Адрес местонахождения

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21.222

    Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по поверке сигнализаторов загазованности, газоаналитических комплексов и газоанализаторов."

    Кол-во: 0

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