Поставка автозапчастей и агрегатов для ремонта транспорта и агрегатов ООО "Ростгаз"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

в соответствии с Техническим заданием (Приложение 6) поставка партиями по в течение 2-х рабочих дней с момента оформления заявки Заказчиком, оплата 100% по факту поставки партии товара в течение 5 рабочих дней после получения счета и подписания сопроводительных документов