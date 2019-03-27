www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907656531
Уникальный номер закупки
31907656531
Наименование закупки
Поставка автозапчастей и агрегатов для ремонта транспорта и агрегатов ООО "Ростгаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 16:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-04-47
Факс
--
Адрес электронной почты
soshchenko.i@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сощенко Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автозапчастей для ремонта транспорта и агрегатов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 09:00 GMT +327.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907656531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автозапчастей для ремонта транспорта и агрегатовНовочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 09:0027.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907656531Дата и время вскрытия заявок Поставка автозапчастей для ремонта транспорта и агрегатовНовочеркасск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автозапчастей для ремонта транспорта и агрегатов
Начальная цена
904 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Приложение 6) Заказчик по своему усмотрению выбирает товар в части количества по цене, указанной в Прайс-Листе (КП Участника закупки - победителя) в рамках суммы договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
346400 РФ Ростовская область г. Новочеркасск пр. Баклановский, 115Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
29.3
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.