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Номер извещения
31907655792
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение лицензий на программные продукты Autodesk AutoCAD LT 2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронном виде
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
Почтовый адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
Контактный телефон
+7 495 276-13-07
Факс
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Адрес электронной почты
Kurdin_AA@ctp-moek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курдин Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Административные Округа Г Москвы/
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение лицензий на программные продукты Autodesk AutoCAD LT 2018
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 09:30 GMT +327.03.2019 09:3027.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907655792Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение лицензий на программные продукты Autodesk AutoCAD LT 2018Административные Округа Г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 09:3027.03.2019 09:3027.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907655792Дата и время вскрытия заявок Приобретение лицензий на программные продукты Autodesk AutoCAD LT 2018Административные Округа Г Москвы/
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 23:0029.03.2019 23:0029.03.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907655792Подведение итогов не позднее Приобретение лицензий на программные продукты Autodesk AutoCAD LT 2018Административные Округа Г Москвы/
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение лицензий на программные продукты Autodesk AutoCAD LT 2018
Начальная цена
317 934,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125 009, г. Москва, Вознесенский пер., дом 11, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЦТП МОЭК
Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК
Адрес местонахождения
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
58.2
58.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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