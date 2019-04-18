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Номер извещения
31907656818
Уникальный номер закупки
ГП217734
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту электродвигателей ООО "Порт Мечел-Темрюк"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 918 634-77-17
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
LoskutovaYD@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лоскутова Яна Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт электродвигателей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт электродвигателей
Начальная цена
299 004,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объём выполняемых работ в соответствии с п. 1.6 Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
33.14.11
33.14
Документация лота
Кол-во: 21
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