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Номер извещения
31907655822
Уникальный номер закупки
177
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета в 2019 году для нужд ООО «Ульяновскоблводоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 14:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Контактный телефон
+7 84235 2-65-68
Факс
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Адрес электронной почты
agrachev@ulcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грачев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Димитровград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание приборов учета
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 11:00 GMT +305.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907655822Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание приборов учетаДимитровград
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 11:00GMT +305.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907655822Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание приборов учетаДимитровград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.04.201908.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907655822Дата окончания срока рассмотрения заявок Техническое обслуживание приборов учетаДимитровград
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 16:0011.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907655822Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание приборов учетаДимитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание приборов учета
Начальная цена
275 489,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Приложение № 2 и Приложение № 6 ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Приложение № 2 и Приложение № 6 ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
33.12.2
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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