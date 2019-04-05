Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета в 2019 году для нужд ООО «Ульяновскоблводоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907655822 Уникальный номер закупки 177 Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета в 2019 году для нужд ООО «Ульяновскоблводоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Конкурс_177_УОВК_2019_обслуживание_приборов_учета

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ Юридический адрес 433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150 Почтовый адрес 433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150 Контактный телефон +7 84235 2-65-68 Факс {} Адрес электронной почты agrachev@ulcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Грачев Александр Владимирович Место рассмотрения предложений Димитровград Закупки и тендеры Ульяновская область Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования Ключевые слова:

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