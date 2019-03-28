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Номер извещения
ГП927247
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 09:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
Контактный телефон
+7 3452 29-88-75
Факс
--
Адрес электронной почты
Inna.Zakharkova@utair.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаркова Инна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 18:00 GMT +328.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927247Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйрСургут
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 18:0028.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927247Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйрСургут
Подведение итогов не позднее
28.04.2019 12:0028.04.2019 12:0028.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927247Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйрСургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ТюменьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Адрес местонахождения
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
36.6
32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4000
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