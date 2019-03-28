Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр

    Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927247Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйрСургутПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927247

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 09:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление

    ТЗ

    Декларация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 29-88-75

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Inna.Zakharkova@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаркова Инна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 18:00 GMT +328.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927247Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйрСургут

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 18:0028.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927247Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйрСургут

    Подведение итогов не позднее

    28.04.2019 12:0028.04.2019 12:0028.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927247Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйрСургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.04.201928.04.2019 12:0028.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927247Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйрСургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка нагрудных знаков отличия для летного состава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТюменьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    36.6

    Разные промышленные изделия, не включенные в другие группировки

    32.1

    Изделия ювелирные, бижутерия и подобные изделия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нагрудные знаки отличия"

    Кол-во: 4000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить