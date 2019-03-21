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    Главная / Торги / Продажа образовавшегося лома черных, цветных металлов (1 лот).

    Продажа образовавшегося лома черных, цветных металлов (1 лот).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 12:0021.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915857Дата и время окончания срока приема заявок Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915857

    Уникальный номер закупки

    146-564/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа образовавшегося лома черных, цветных металлов (1 лот).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Типовой договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Stanislav.Shishkin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкин Станислав Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.03.2019 12:00 GMT +321.03.2019 12:0021.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915857Дата и время окончания срока приема заявок Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.03.2019 07:0022.03.2019 07:0022.03.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915857Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.Екатеринбург

    Дата и время проведения

    22.03.2019 09:0022.03.2019 09:0022.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915857Дата и время проведения Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.03.2019 09:2528.03.2019 09:2528.03.2019 09:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915857Подведение итогов не позднее Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.03.201928.03.2019 09:2528.03.2019 09:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915857Подведение итогов не позднее Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.

    Начальная цена

    17,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    38.11.1

    Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного использования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Продажа образовавшегося лома категории смешанный (засор 1%). Частично необходима подрезка."

    Кол-во: 150000

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