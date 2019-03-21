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Номер извещения
ГП915857
Уникальный номер закупки
146-564/19
Наименование закупки
Продажа образовавшегося лома черных, цветных металлов (1 лот).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-91
Факс
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Адрес электронной почты
Stanislav.Shishkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шишкин Станислав Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.03.2019 12:00 GMT +321.03.2019 12:0021.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915857Дата и время окончания срока приема заявок Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.03.2019 07:0022.03.2019 07:0022.03.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915857Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.Екатеринбург
Дата и время проведения
22.03.2019 09:0022.03.2019 09:0022.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915857Дата и время проведения Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.03.2019 09:2528.03.2019 09:2528.03.2019 09:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915857Подведение итогов не позднее Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.
Начальная цена
17,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продажа образовавшегося лома категории смешанный - 150 000 кг (засор 1%). Частично необходима подрезка.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150000
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