Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

Цена договора и требования к обеспечению

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В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Костюм женский для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 5

"Позиция 2" "Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ" Кол-во: 10

"Позиция 3" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 45

"Позиция 5" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 10