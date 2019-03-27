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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915856
Уникальный номер закупки
237
Наименование закупки
Закупка масла и смазки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 326-10-62
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
T.Karandashova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карандашова Татьяна Федоровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка масла и смазки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка масла и смазки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
19.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80
Кол-во: 200
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 200
Кол-во: 60
Кол-во: 195
Кол-во: 17160
Кол-во: 180
Кол-во: 12
Кол-во: 1800
Кол-во: 3420
Кол-во: 1080
Кол-во: 2700
Кол-во: 3600
Кол-во: 1620
Кол-во: 720
Кол-во: 11880
Кол-во: 1440
Кол-во: 2880
Кол-во: 39420
Кол-во: 5040
Кол-во: 1260
Кол-во: 720
Кол-во: 10440
Кол-во: 6724
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