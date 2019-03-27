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    Главная / Торги / Закупка масла и смазки

    Закупка масла и смазки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 13:0027.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915856Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масла и смазкиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915856

    Уникальный номер закупки

    237

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка масла и смазки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1-заявка

    Приложение 2-анкета

    ТФ договора

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 326-10-62

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    T.Karandashova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карандашова Татьяна Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка масла и смазки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915856Подведение итогов не позднее Закупка масла и смазкиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка масла и смазки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ; "Ж"; ГОСТ 1033-79"

    Кол-во: 80

    "Позиция 2"

    "СМАЗКА; ЦИАТИМ 221; ГОСТ 9433-80 (0,8 кг)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "СМАЗКА; Томфлон ВСП 120; (-50°C до +120°С)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "СМАЗКА; ВНИИНП-242; ГОСТ 20421-75 (10 кг)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "СМАЗКА; Kluberspeed; BF 72-22"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "СМАЗКА ИНДУСТРИАЛЬНА; ВНИИНЕФТЕХИМ 001; ТУ0254-001-59523555-; 2003"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "СМАЗ.ОХЛАЖД.ЖИДКОСТЬ; РОСОЙЛ-ШОК (195 кг)"

    Кол-во: 195

    "Позиция 8"

    "СМАЗ.ОХЛАЖД.ЖИДКОСТЬ; РОСОЙЛ-500 (195 кг)"

    Кол-во: 17160

    "Позиция 9"

    "МАСЛО; АМГ-10 (15 кг)"

    Кол-во: 180

    "Позиция 10"

    "МАСЛО; KLUBER ISOFLEX NBU; 15"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "МАСЛО ЦИЛИНДРОВОЕ; 52; ГОСТ 6411-76 (180 кг)"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 12"

    "МАСЛО ТУРБИННОЕ; ТП-22С; с присадками; ГОСТ 9972-74 (180 кг)"

    Кол-во: 3420

    "Позиция 13"

    "МАСЛО ТРАНСМИССИОН.; ТСП-10; ГОСТ 23652-79 (180 кг)"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 14"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; ИНСП-65 (180 кг)"

    Кол-во: 2700

    "Позиция 15"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; ИНСП-110 (180 кг)"

    Кол-во: 3600

    "Позиция 16"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; ИГП-38 (180 кг)"

    Кол-во: 1620

    "Позиция 17"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; ИГП-18 (180 кг)"

    Кол-во: 720

    "Позиция 18"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; ИГНЕ-68 (180 кг)"

    Кол-во: 11880

    "Позиция 19"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; И-8А (180 кг)"

    Кол-во: 1440

    "Позиция 20"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; И-50А (И-ГТ-А-100); ГОСТ 20799-88 (180 кг)"

    Кол-во: 2880

    "Позиция 21"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; И-40А (180 кг)"

    Кол-во: 39420

    "Позиция 22"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; И-30А (180 кг)"

    Кол-во: 5040

    "Позиция 23"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; И-20А; ГОСТ 20799-88 (180 кг)"

    Кол-во: 1260

    "Позиция 24"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; И-12А; ГОСТ 20799-88 (180 кг)"

    Кол-во: 720

    "Позиция 25"

    "МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; ВНИИ НП-403; ГОСТ 16728-78 (180 кг)"

    Кол-во: 10440

    "Позиция 26"

    "КЕРОСИН; осветительный; КО-25; ОСТ 3801407-68 (164кг)"

    Кол-во: 6724

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