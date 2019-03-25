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Номер извещения
ГП915855
Уникальный номер закупки
239
Наименование закупки
Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (Лом стальной смешанный н/н 18930001000)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-58-22
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
F.Abzalov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абзалов Фидан Фанзарович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (Лом стальной смешанный н/н 18930001000)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 11:00 GMT +325.03.2019 11:0025.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915855Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (Лом стальной смешанный н/н 18930001000)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.03.2019 14:0028.03.2019 14:0028.03.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915855Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (Лом стальной смешанный н/н 18930001000)Екатеринбург
Дата и время проведения
01.04.2019 12:0001.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915855Дата и время проведения Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (Лом стальной смешанный н/н 18930001000)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
08.04.2019 12:1508.04.2019 12:1508.04.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915855Подведение итогов не позднее Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (Лом стальной смешанный н/н 18930001000)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (Лом стальной смешанный н/н 18930001000)
Начальная цена
17 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
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