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Номер извещения
ГП915854
Уникальный номер закупки
138
Наименование закупки
поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 219-54-54
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Elena.Matusyak@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матусяк Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.03.2019 11:00 GMT +321.03.2019 11:0021.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915854Дата и время окончания срока приема заявок поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
21.03.2019 11:0021.03.2019 11:0021.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915854Дата и время вскрытия заявок поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ОМЗ-ЛП», Российская Федерация, 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.42.11
24.42.1
07.29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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