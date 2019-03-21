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    Главная / Торги / поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.

    поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 11:0021.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915854Дата и время окончания срока приема заявок поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915854

    Уникальный номер закупки

    138

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 13:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение 138

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 219-54-54

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Elena.Matusyak@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матусяк Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.03.2019 11:00 GMT +321.03.2019 11:0021.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915854Дата и время окончания срока приема заявок поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    21.03.2019 11:0021.03.2019 11:0021.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915854Дата и время вскрытия заявок поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.03.201922.03.2019 11:0022.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915854Подведение итогов не позднее поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алюминиевого порошка вторичного АПВ во марте 2019г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ОМЗ-ЛП», Российская Федерация, 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% - в течение 30 дней с даты подписания товарной накладной уполномоченным представителем покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.42.11

    Алюминий необработанный

    24.42.1

    Алюминий необработанный; оксид алюминия (глинозем)

    07.29.13

    Руды и концентраты алюминиевые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Алюминиевый порошок вторичный АПВ ТУ48-5-152-78"

    Кол-во: 2

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