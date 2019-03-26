Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на оказание медицинских услуг в ООО «БВК». (предрейсовые и послерейсовые медосмотры , мед. освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения работников ООО «БВК») для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907655312 Уникальный номер закупки 18 Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на оказание медицинских услуг в ООО «БВК». (предрейсовые и послерейсовые медосмотры , мед. освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения работников ООО «БВК») для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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