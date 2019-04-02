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Номер извещения
ГП915850
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 13:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60
Факс
--
Адрес электронной почты
Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вавричина Виктория Витальевна
Место рассмотрения предложений
Выборгский район
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«Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 16:00 GMT +302.04.2019 16:0002.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915850Дата и время окончания срока приема заявок «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 16:0002.04.2019 16:0002.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915850Дата и время вскрытия заявок «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
29.04.2019 16:0029.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915850Подведение итогов не позднее «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.04.201929.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915850Подведение итогов не позднее «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
25.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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