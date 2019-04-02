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    Главная / Торги / «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 16:0002.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915850Дата и время окончания срока приема заявок «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915850

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Форма калькуляции

    Изменения в извещении

    Дополнение к Техническому заданию

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Дополнение к Техническому заданию №2

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Почтовый адрес

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вавричина Виктория Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Выборгский район

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 16:00 GMT +302.04.2019 16:0002.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915850Дата и время окончания срока приема заявок «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 16:0002.04.2019 16:0002.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915850Дата и время вскрытия заявок «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    29.04.2019 16:0029.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915850Подведение итогов не позднее «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.04.201929.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915850Подведение итогов не позднее «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    25.2

    Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Изготовление, поставка и передача в собственность бассейна-накопителя для пролива СПГ» и выполнение шеф-монтажных и шефналадочных работ для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во: 0

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    Без обеспечения
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    01.10.2017 15:00(GMT+03:00)
    2 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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